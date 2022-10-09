他問「誰玩過益智球？」 眾人苦喊從沒過關：玩到爆氣還摔爛

不同時期都有流行的玩具，像是遊戲王卡、戰鬥陀螺、芭比娃娃等，都在當時掀起一陣潮流。日前一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家有沒有玩過「益智球」，而貼文曝光後也引起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「有人還記得這個玩具嗎？」為題發文，從照片中可以看見益智球的外觀是透明圓形球狀，裡面有許多不同顏色的複雜軌道，同時有一顆小鋼珠，需要360度轉動讓它抵達終點。對此，原PO在貼文中寫道，「有人玩過這個玩具嗎？超懷念的，但我好像從來沒有通過一次」。

益智球裡面有許多複雜軌道。圖擷自Dcard 貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「只記得會有脫落的零件一直卡球，完全玩不了」、「好懷念，小時候超愛」、「超好玩，以前班上有同學帶這個，直接玩爆」、「從小訓練挫折忍容度」、「還會專研怎麼作弊，把球直接跳到終點」、「幼稚園每天都玩，好懷念喔」、「幾乎每次都要成功了，結果最後球給我無情掉下去」、「以前超幸運隨便一扔就中終點，只有那次，不過自己玩到終點的成就感比較高」、「那時候都會一直甩它，用偷吃步，看甩到幾就從哪裡開始」、「我都把它當劍玉，多甩幾次就會直接到終點了」、「玩到近視…直接被媽媽摔爛」。

其中，不少網友透露常常玩到生氣，「這個我家還有！去年大掃除找到的，玩到生氣就不知道又被丟去哪」、「這個真的會玩到爆氣」、「那顆球裡面有幾個關卡是真的機車，玩到後面氣到想把它摔爛」、「這個超難，我好像只有成功過一次，每次都玩到瘋掉」、「我以前氣到直接把它拆掉作弊過關，有夠好笑」、「沒通過+1，亂摔放棄了」、「看到大家都會玩到爆氣，那我就放心了」、「我一直照正常路走都過不了，結果隔壁男同學拿過去作弊跳到終點，我氣死了」、「我覺得這很好玩，好玩到想把它給砸了」。