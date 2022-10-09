快訊

獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

「mRNA疫苗會在全身亂竄引起器官發炎，蛋白疫苗不會」是事實嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問「誰玩過益智球？」 眾人苦喊從沒過關：玩到爆氣還摔爛

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都曾經玩益智球玩到生氣，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
不少人都曾經玩益智球玩到生氣，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不同時期都有流行的玩具，像是遊戲王卡、戰鬥陀螺、芭比娃娃等，都在當時掀起一陣潮流。日前一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家有沒有玩過「益智球」，而貼文曝光後也引起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「有人還記得這個玩具嗎？」為題發文，從照片中可以看見益智球的外觀是透明圓形球狀，裡面有許多不同顏色的複雜軌道，同時有一顆小鋼珠，需要360度轉動讓它抵達終點。對此，原PO在貼文中寫道，「有人玩過這個玩具嗎？超懷念的，但我好像從來沒有通過一次」。

益智球裡面有許多複雜軌道。圖擷自Dcard
益智球裡面有許多複雜軌道。圖擷自Dcard
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「只記得會有脫落的零件一直卡球，完全玩不了」、「好懷念，小時候超愛」、「超好玩，以前班上有同學帶這個，直接玩爆」、「從小訓練挫折忍容度」、「還會專研怎麼作弊，把球直接跳到終點」、「幼稚園每天都玩，好懷念喔」、「幾乎每次都要成功了，結果最後球給我無情掉下去」、「以前超幸運隨便一扔就中終點，只有那次，不過自己玩到終點的成就感比較高」、「那時候都會一直甩它，用偷吃步，看甩到幾就從哪裡開始」、「我都把它當劍玉，多甩幾次就會直接到終點了」、「玩到近視…直接被媽媽摔爛」。

其中，不少網友透露常常玩到生氣，「這個我家還有！去年大掃除找到的，玩到生氣就不知道又被丟去哪」、「這個真的會玩到爆氣」、「那顆球裡面有幾個關卡是真的機車，玩到後面氣到想把它摔爛」、「這個超難，我好像只有成功過一次，每次都玩到瘋掉」、「我以前氣到直接把它拆掉作弊過關，有夠好笑」、「沒通過+1，亂摔放棄了」、「看到大家都會玩到爆氣，那我就放心了」、「我一直照正常路走都過不了，結果隔壁男同學拿過去作弊跳到終點，我氣死了」、「我覺得這很好玩，好玩到想把它給砸了」。

Dcard

延伸閱讀

他驚見阿嬤超愛的萬能白藥膏 眾人淚憶廣告詞：還會表演特技

黑白切菜單驚見「天梯」？ 老饕解答：爽脆彈牙超好吃

老人家幹古「年收沒百萬養活全家」？網點頭：當年有這數字就是富翁

三十年前酸甜「黑雞丸」掀6、7年級生大型回憶殺 網遺憾：廠商倒了

相關新聞

他問「誰玩過益智球？」 眾人苦喊從沒過關：玩到爆氣還摔爛

不同時期都有流行的玩具，像是遊戲王卡、戰鬥陀螺、芭比娃娃等，都在當時掀起一陣潮流。日前一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家有沒有玩過「益智球」，而貼文曝光後也引起討論。

你家也有紅白機嗎？1986年電視遊樂器搶攻家庭市場

在80、90年代，你家的電視旁邊，是否也曾有一台電視遊樂器？或者你甚至有一台遊戲專用的小電視！ 回憶70、80年代的台灣街頭，大型遊戲機台遍佈，成為當時許多青少年們的主要娛樂之一。然而好景不常，

網評為「最強軍教片」 四天王合力主演｜1996年號角響起

1996年上映的《號角響起》是朱延平執導、吳念真編劇的喜劇軍教片，也是林志穎、吳奇隆、金城武、蘇有朋首次合作演出的電影，更被網友評為「第一軍教片」、「最強國片」。 《號角響起》以四個男生的友情為

五六年級生最愛懷舊卡通　科學小飛俠和無敵鐵金剛

在五六年級生的童年裡，《無敵鐵金剛》和《科學小飛俠》佔據大部分的快樂時光，每當動畫歌曲旋律響起，大家總能順口接唱：「飛呀飛呀小飛俠，在那天空邊緣盡情的飛翔……」。 還記得《科學小飛俠》的情節嗎

父母擺攤兒縮「秘密基地」吸奶嘴 畫面曝光吸萬人點讚：我也睡過！

有些家庭為了維持生計，必須雙親一起出外打拚，無暇顧及孩子，在這情況下，只好想辦法安置孩子，或帶在身邊照顧。近日有部落客分享父母將孩子安置在攤車下方的畫面，勾起許多人的童年回憶「一家人在一起才是最重要的」。

黑白切菜單驚見「天梯」？ 老饕解答：爽脆彈牙超好吃

黑白切是台灣小吃店常見的市井美食，不過近日一位民眾意外發現黑白切的菜單上有一樣叫作「天梯」的陌生菜名，於是上網請網友解答。不少人馬上就反應過來，指出天梯其實就是豬牙齦，吃起來爽脆彈牙，十分美味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。