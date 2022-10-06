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父母擺攤兒縮「秘密基地」吸奶嘴 畫面曝光吸萬人點讚：我也睡過！

聯合新聞網／ 綜合報導
一張「攤車下的秘密基地」照，勾起許多人幼年回憶。 圖／翻攝自粉專CoNsの少男時代經典愛情語錄
一張「攤車下的秘密基地」照，勾起許多人幼年回憶。 圖／翻攝自粉專CoNsの少男時代經典愛情語錄

有些家庭為了維持生計，必須雙親一起出外打拚，無暇顧及孩子，在這情況下，只好想辦法安置孩子，或帶在身邊照顧。近日有部落客分享父母將孩子安置在攤車下方的畫面，勾起許多人的童年回憶「一家人在一起才是最重要的」。

個人粉專「CoNsの少男時代經典愛情語錄」日前以「有父母的地方，就是家」為題，分享2張「家庭照」，吸引1.4萬人關注，逾2600人分享。只見一台熟食攤車下方，一邊推放著營業用雜物，另一邊卻用星星壁紙和薄被打造成溫馨的小房間，一名小朋友正閒適地躺在父母打造的秘密基地中啜奶嘴。

這幅幼兒陪伴父母上班的畫面勾起不少人回憶，「這不是我的小時候嗎」、「我小時候老媽開委托行我也是躺在櫃檯底下」、「我也是這樣長大的，台南市區的每個街角我都睡過（阿嬤賣哇貴） 旁邊還有瓦斯爐呢」、「以前小時候跟爸媽出門辦桌，我們也是地上鋪紙板睡在桌下，看到這畫面，特別有感」、「我在工地長大睡的是單輪推車上」、「以前我們3兄弟也是這樣跟著父母走，睡攤位下」、「小時候爸媽跑市場，攤架下面就是我的遊戲區～鋪上滿滿紙箱開心玩～平凡簡單就是幸福～」。

網友也認為雖然不得已要帶在身邊照顧，卻是一種負責任的表現，「辛苦」、「這也是另一種幸福，父母帶在身邊」、「爸媽能夠跟孩子在一起總是總是幸福」、「心疼，但帶著一點點幸福、一點點辛苦、一點點辛酸，帶在身邊，就是負責任，也是應該的」、「很多做生意的都這樣帶小孩，我覺得至少父母是負責任的，而且小孩也大多都在現場耍廢、玩耍，父母不會真的苦到小孩啦，小孩跟著父母，也可以感受一下父母的辛勞，很棒啊」、「大家都努力生活著」。

一張「攤車下的秘密基地」照，勾起許多人幼年回憶。 圖／翻攝自粉專CoNsの少男時代經典愛情語錄
一張「攤車下的秘密基地」照，勾起許多人幼年回憶。 圖／翻攝自粉專CoNsの少男時代經典愛情語錄

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