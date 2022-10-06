黑白切菜單驚見「天梯」？ 老饕解答：爽脆彈牙超好吃

黑白切是台灣小吃店常見的市井美食，不過近日一位民眾意外發現黑白切的菜單上有一樣叫作「天梯」的陌生菜名，於是上網請網友解答。不少人馬上就反應過來，指出天梯其實就是豬牙齦，吃起來爽脆彈牙，十分美味。

一名網友在PTT發文問「黑白切要怎麼點才專業？」並曬出一張黑白切菜單表示，他昨天（5日）跟同事一起點黑白切，自詡五臟六腑都吃過的他發現菜單上還有一樣沒試過的品項叫「天梯」，於是上網求問是否有人吃過。

一些網友解答，「豬牙齦啦」、「天梯是豬牙齦，要小心碎骨」、「原來是豬牙齦」。也有網友推薦自己的必吃名單，「肝連、粉腸、豆乾、滷蛋、海帶」、「有保留原味的大腸」、「竟然沒有生腸」。

根據本報報導，天梯其實就是豬的上顎，因其賣相呈一層一層堆疊，酷似樓梯，故取名為「豬天梯」。由於天梯內含豐富的膠質，不少老饕形容其口感爽脆彈牙，不論用烤的、醬爆或涼拌都相當美味。