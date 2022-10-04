快訊

竹北市長參選人林冠年驚傳酒駕 民眾黨決議開除他黨籍

直播／疫情連九升！本土+49509 境外+65 病歿+31

核武列車開出、測試「末日武器」 專家：普亭在警告西方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老人家幹古「年收沒百萬養活全家」？網點頭：當年有這數字就是富翁

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣。路透
新台幣。路透

近年來物價節節高升，薪水卻停滯不動，讓不少年輕人哀嘆生活不易，沒有年薪百萬別說買房買車了，連生兒育女都很拮据，有網友提起老人憶當年，總說薪水微薄，但卻能結婚養全家，讓他驚訝以前年收不用破百就能養活一家大小，收支到底該怎麼分配才能生活？

原PO表示，常聽老人「幹古」說自己剛出社會時薪水只有多少，還可以拚著結婚、養全家等等，讓他質疑「真的假的」？家庭收支要怎樣分配，才能在年收不用破百的情況下，也可以養一家大小？

文章一出立刻有有網友對比兩個年代的物價，「錢變很小你知道嗎 、「以前百萬年收被稱為富翁」、「以前陽春麵一碗多少，現在一碗多少」、「以前房價物價，現在房價物價？」、「物價、房價對比薪資成長幅度就知道以前有多爽」、「物價2-3倍、房價5-10倍以上、薪水死魚」。

也有人回應台灣早期養家方式，「阿嬤年代打工買三間房不是夢想好嗎」、「以前做工就養全家加買房子了，新北公寓60萬就有」、「一間破雜貨店進貨幾箱飲料餅乾就海放園區」、「是可以啦，不過我偷看過我爸媽存摺，因為還有房貸車貸，後面還有給阿嬤的錢，每個月薪水剩不到1萬」、「只是養不難吧，國中念完就去工廠工作了」、「那年代聽說基層雇員月薪2萬、房子透天百萬、陽春麵15元一碗，基層勞工賺到買好幾棟，現在基層勞工2萬多、房子上千萬、陽春麵50元，基層雇員3萬相對剝奪感。以前還會聽說誰家員工做到買房，現在只有誰家爸媽幫買房」。

不過也有人認為，如何生活才是重點，「窮有窮的養法」、「現在也可以啊，沒錢有沒錢的養法」。

薪水 薪資 富翁

延伸閱讀

月薪40K「薪資單卻寫26K加獎金」 她憂：年終全薪還底薪算？

「特價45元、盡量夾」他裝3袋餅乾 結帳時見金額氣壞：我被騙了

碩士生面試70家公司 「工時12小時、月休6天」月薪不到30K

他想買房卻沒頭期款「能辦房貸嗎？」 眾人勸退：是要吃土嗎？

相關新聞

老人家幹古「年收沒百萬養活全家」？網點頭：當年有這數字就是富翁

近年來物價節節高升，薪水卻停滯不動，讓不少年輕人哀嘆生活不易，沒有年薪百萬別說買房買車了，連生兒育女都很拮据，有網友提起老人憶當年，總說薪水微薄，但卻能結婚養全家，讓他驚訝以前年收不用破百就能養活一家大小，收支到底該怎麼分配才能生活？

三十年前酸甜「黑雞丸」掀6、7年級生大型回憶殺 網遺憾：廠商倒了

古早味零食充滿童趣又好吃，是不少人小時候的回憶，雖然大都市裡幾已不復見，但有些鄉下地方的柑仔店或許還找得到。一名網友在臉書社團爆廢公社po出一串黑色佛珠照，並問說有沒有人吃過一種叫「黑雞丸」的零食，長得像藥丸，想知道現在還有哪裡能買到。

當年的不敗神機　最防摔耐操經典手機就是「這支」

千禧年時代，手機霸主當屬來自芬蘭的品牌Nokia，「科技始終來自於人性」的經典標語深植人心，幾乎人手一隻Nokia手機，讓Nokia在與摩托羅拉、易利信相互競爭的市場中勝出。 Nokia手機向來

偶像劇、觀光代言都是「他們」 2005年人氣偶像團體飛輪海出道

翻開藍色專輯封面，內裡有著四個飄逸的簽名字樣，這一份專輯記錄著千禧年後紅透半邊天的偶像團體飛輪海，他們在出道不久後即風靡萬千少年少女。「飛輪海」團名發想源自於「華氏溫標」（Fahrenheit），四個

2005年惡作劇之吻大紅 鄭元暢林依晨榮登最佳螢幕情侶

1996年，火紅的偶像劇《惡作劇之吻》以漫畫原著改編而來，由柏原崇及有一對招風耳的美少女佐藤藍子主演，帥哥美女的搭配，加上讓人怦然心動的劇情，在台灣掀起一股不小的「惡作劇旋風」。到了2005年，中視與

60年代群星聚集！歌仔戲第一小生楊麗花獻唱經典曲目

若曾接觸過歌仔戲，相信對於楊麗花的名字一定不會太過陌生！自幼時就上台演出的楊麗花，在50年代便成為知名的野台戲演員，並在60年代以十數部的歌仔戲台語電影、歌仔戲電台活躍於業界，與柳青、葉青、小明明更有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。