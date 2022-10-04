老人家幹古「年收沒百萬養活全家」？網點頭：當年有這數字就是富翁

近年來物價節節高升，薪水卻停滯不動，讓不少年輕人哀嘆生活不易，沒有年薪百萬別說買房買車了，連生兒育女都很拮据，有網友提起老人憶當年，總說薪水微薄，但卻能結婚養全家，讓他驚訝以前年收不用破百就能養活一家大小，收支到底該怎麼分配才能生活？

原PO表示，常聽老人「幹古」說自己剛出社會時薪水只有多少，還可以拚著結婚、養全家等等，讓他質疑「真的假的」？家庭收支要怎樣分配，才能在年收不用破百的情況下，也可以養一家大小？

文章一出立刻有有網友對比兩個年代的物價，「錢變很小你知道嗎 、「以前百萬年收被稱為富翁」、「以前陽春麵一碗多少，現在一碗多少」、「以前房價物價，現在房價物價？」、「物價、房價對比薪資成長幅度就知道以前有多爽」、「物價2-3倍、房價5-10倍以上、薪水死魚」。

也有人回應台灣早期養家方式，「阿嬤年代打工買三間房不是夢想好嗎」、「以前做工就養全家加買房子了，新北公寓60萬就有」、「一間破雜貨店進貨幾箱飲料餅乾就海放園區」、「是可以啦，不過我偷看過我爸媽存摺，因為還有房貸車貸，後面還有給阿嬤的錢，每個月薪水剩不到1萬」、「只是養不難吧，國中念完就去工廠工作了」、「那年代聽說基層雇員月薪2萬、房子透天百萬、陽春麵15元一碗，基層勞工賺到買好幾棟，現在基層勞工2萬多、房子上千萬、陽春麵50元，基層雇員3萬相對剝奪感。以前還會聽說誰家員工做到買房，現在只有誰家爸媽幫買房」。

不過也有人認為，如何生活才是重點，「窮有窮的養法」、「現在也可以啊，沒錢有沒錢的養法」。