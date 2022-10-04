三十年前酸甜「黑雞丸」掀6、7年級生大型回憶殺 網遺憾：廠商倒了

古早味零食充滿童趣又好吃，是不少人小時候的回憶，雖然大都市裡幾已不復見，但有些鄉下地方的柑仔店或許還找得到。

一名網友在臉書社團爆廢公社po出一串黑色佛珠照，並問說有沒有人吃過一種叫「黑雞丸」的零食，長得像藥丸，想知道現在還有哪裡能買到。

她補充道，「黑雞丸」甜甜的，很像「您可吞」（口香糖球、葡萄軟糖），是小時候的零食，柑仔店可以買得到，時間大約在三十年前。

黑雞丸=紅豆丸？

照片一出掀起不少網友大型回憶殺，有人留言「裡面是紅豆餡，外面是巧克力，超好吃」，也有人解釋，黑雞丸其實是紅豆丸，外層裹一層糖霜，是小時候的零嘴，小雜貨鋪有賣。「有吃過！雜貨店裝在一整桶然後單顆賣，記得當時叫紅豆丸」、「記憶的滋味」。

「這個超好吃耶！以前我們家在眷村開雜貨店的時候，我們家有賣，媽媽不在家，我都會偷吃，有一次忘了擦嘴，被媽媽抓到我嘴黑黑的，就知道我偷吃了（歐給丸）酸酸甜甜，真的很好吃」、「我也住眷村，我都在眷村口的雜貨店買」、「小時候一元四顆。」

黑雞丸正確名稱是小蜜球

但有人難過表示，這個正確名字叫小蜜球，現在已經買不到了，「幾年前我環島也四處找雜貨店，得到答案是廠商沒做了」、「早就停產了」。不過也有人指出「夜市擺古早味零食的有些有」、「蝦皮好像有賣」，不過隨即有網友澄清說現在看到市面上還有在賣的那是紅豆丸，跟原po所說的黑雞丸是不同產品。

從沒看過這款零食的網友則笑說「我看成黑曜石佛珠」、「確定不是濟公身上ㄔㄨㄛ下來的？」、「黑雞丸不是藥嗎？拳頭師傅的秘方」、「伸腳蹬眼丸」、我以為版主愛吃佛珠手鍊」、「樹葡萄」。