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哪個好吃？麥當勞在台成立近40年 網點名「照燒豬肉」盼回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
消費者享用麥當勞漢堡示意圖。圖／麥當勞提供
消費者享用麥當勞漢堡示意圖。圖／麥當勞提供

1984年麥當勞在台灣成立第一家餐廳，距今（2022）已將近快40年，除了經典漢堡，也推出不少新口味，更有網友在網路上討論麥當勞最好吃的漢堡，網友紛紛回應自己喜愛的漢堡口味，其中「照燒豬肉堡」被許多人點名。

網友紛紛回應最懷念照燒豬肉堡。圖／擷自網路
網友紛紛回應最懷念照燒豬肉堡。圖／擷自網路

有網友在PTT發文分享，自己前幾年吃過麥當勞的海陸雙拼漢堡，有鮭魚搭配牛肉；還有起司牛肉黑堡，搭配起司「超讚」，也指出很多人點名「照燒豬肉堡」才是經典，並詢問網友「麥當勞從以前至今，吃過最好吃的漢堡是什麼？」

許多人點名照燒豬肉堡表示，「照燒豬肉堡沒有之一」、「我覺得是照燒，甜甜鹹鹹的，不錯」、「照燒豬肉阿，不可能回來的最好吃」、「照燒第一，日韓世足賽的泡菜堡也好吃」、「照燒豬、板烤雞、奶昔」。

其他網友則紛紛回覆，「唯一信仰，大麥克」、「起司豬、板烤雞腿堡」、「世足的白醬蕈菇牛肉堡」、「喜歡蝦堡，可是都是期間限定」、「招財福堡，過年期間吃爆」、「1955美式培根牛肉堡，希望能復刻」。

麥當勞 漢堡 PTT

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