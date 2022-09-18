地震震出來？床底下驚見古董鈔票 大票網驚呼：要翻身了！

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在床底下翻出古董鈔票。圖擷自PTT
原PO在床底下翻出古董鈔票。圖擷自PTT

隨著時代改變，不少當年流行的東西也變成古董，若保存狀況良好，在將來或許還能以高價售出。一名網友在網路上發文，透露自己在床底下翻出古董鈔票，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「你要翻身了！」

日前一名網友在PTT上以「床底下翻出的鈔票，是不是假鈔啊」為題發文，從照片中可以看見，過去的鈔票和現在有些不同，除了樣式設計和顏色不一樣，連銅板的10元以及50元，在以前都是鈔票的形式。對此，原PO在貼文中寫道，「沒看過耶，好像是40年前的鈔票，有沒有卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「應該是真的，但沒用了吧」、「認真說，可以去古幣交易市場問，應該有收」、「你要翻身了」、「應該是真的，印象有在阿嬤的房間看過」、「我家還有塑膠的50元鈔票」、「這我媽很多，她很愛蒐集鈔票」、「沒發霉或被蟲吃，其實滿厲害的」、「哭哭，我都用過⋯真是老啊」、「我小時候紅包都拿這種」、「哇塞！發達了」、「七年級頭，小時候的零用錢」。

另外，也有網友回憶起過去物價，「以前拿張50元能吃粗飽，現在只能吃土」、「我爸說他小時候一碗麵1元」、「這些在那個時候能買的東西比現在多很多」、「放到現在好虧，以前可以買好多東西」、「30年前，100元可以吃到吐」、「以前一張10元可以吃兩碗麵，現在只能喝一杯生活泡沫紅茶」、「那時候一碗牛肉麵5元」、「以前50元可以吃一個星期」。

PTT 假鈔

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