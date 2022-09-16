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阿嬤家找到2張「骨董級」賣場會員卡 眾人湧回憶：限制很多

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從阿嬤家找到兩張早期超市賣場的會員卡，勾起許多人的回憶。 圖擷自每日郵報
原PO從阿嬤家找到兩張早期超市賣場的會員卡，勾起許多人的回憶。 圖擷自每日郵報

台灣的超商、超市、大賣場林立，在激烈的競爭之下，業者紛紛推出會員制來吸引客源，有網友在臉書分享兩張早期賣場超市的會員卡，讓不少人看了都勾起往日的回憶，直呼「很懷念」。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，這兩張早期的會員卡，一張是全聯福利中心的會員供銷品購買證，另一張則是萬客隆卡，兩張卡片都已經有些泛黃，看得出年代已久，這也讓原PO驚喜地直呼「在阿嬤家挖到寶啦！小時候不給進去」。

照片讓許多人看了浮現滿滿的回憶，「現在應該一堆人不知道萬客隆是什麼」、「時代眼淚」、「軍公教福利中心，應該也一堆沒聽過了吧」、「小時候的寶，不是軍公教福利社的入場證明嗎？」、「小時候最不喜歡去萬客隆，身高不高不給進，常常被丟在門外」、「我小時候超愛去萬客隆的兒童遊戲區，大概要兩個小時候才會被領回」、「真是懷念，可惜倒掉了」、「以前跟媽去福利中心很爽，限軍公教」、「我媽都是借人借證帶我們去買」。

其實萬客隆（Makro）是荷蘭的量販店品牌，1989年在台灣開設首家分店，全台分店數量最多一度達到12家，但後來不敵家樂福、大潤發等量販賣場突起，2003年萬客隆關閉在台灣所有分店，撤離台灣。

爆廢公社 家樂福 全聯

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