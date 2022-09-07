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中秋月圓人團圓 「四大」月亮神話故事知多少？

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋為滿月，賞月示意圖。報系資料照／記者林澔一攝影
中秋為滿月，賞月示意圖。報系資料照／記者林澔一攝影

本週六（9月10日）一年一度的中秋節即將到來，普遍民眾除了與親朋好友相約團圓烤肉之外，農曆8月15日也是月亮最大、最圓的時候，非常適合晚間漫步賞月。有關於月亮的神話故事相當多，不過現代人可能記不得幾個，這邊就簡單介紹最常見的四個月亮故事：嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐桂、唐太宗遊月宮。

一、嫦娥奔月

據說在四千多年前，有十個太陽一起升空，曬得土地乾裂、海水乾枯，讓人民生活困頓。有位叫后羿的英雄，他力大無窮，善於射箭，能拉萬斤的寶弓。后羿為了要救助百姓，一口氣用弓箭射下九個太陽，僅留一太陽按時升降，人們才得安居樂業。

立大功之後，人民擁戴后羿為王，但他脾氣兇暴殘忍，絲毫不知民間疾苦，因此百姓都敢怒而不敢言。但后羿卻希望能長生不老，於是向王母娘娘乞求仙丹，準備擇日吞藥。

這件事被后羿的妻子嫦娥得知後，她十分同情人民的處境，於是就把仙丹偷偷藏起來，結果讓后羿知道時，嫦娥情急之下就把仙丹吃下去了。吃了仙丹之後，嫦娥突然身輕如燕，輕飄飄的向著皎潔的圓月飛去，進入廣寒宮，成了月神，也之所以嫦娥又被稱為「明月之神」或「太陰娘娘」。

二、玉兔搗藥

相傳有三位神仙變成三個可憐的老人，向狐狸、猴子、兔子乞求食物，狐狸與猴子都有食物可以濟助，但卻只有兔子什麼都沒有。不過，兔子願意犧牲自己就對老人說：「你們吃我的肉吧！」就跳進火中，把自己煮熟，也因此神仙大受感動，把兔子送到月宮內，負責「搗藥」，即「不死藥」。

由於月中有兔子的說法廣泛流傳，所以古人又常以「金兔」或「玉兔」作為月亮的別稱。

三、吳剛伐桂

月宮中除了有玉兔之外還有吳剛，他本來是個凡間的樵夫，由於沉迷於修仙而忽略了砍柴的工作，天帝一怒之下就把他拘留在月宮，命令他天天砍伐一棵桂樹，並且要求必須把桂樹砍倒，才能赦免他的罪過。誰知這棵桂樹不僅高大，而且有一種神奇的自癒功能，砍下去之後，馬上又長出來，吳剛就這樣永不停息的在砍樹。

吳剛伐桂的傳說使的月亮又添加了幾個雅緻的別名，如「桂月」或「桂宮」。

四、唐太宗遊月宮

在唐朝，相傳唐玄宗與申天師及道士鴻都中秋望月，突然唐玄宗一時興起想去月宮玩，於是天師開始作法，三人一起走上青雲，漫遊月宮，但宮前有守衛森嚴，無法進入，只能在外俯瞰長安皇城，在此時，忽然聽到美妙動人的音樂。唐玄宗本來就通熟音律，於是默默記在心中。

這正是「此曲只應天上有，人間哪得幾回聞！」日後玄宗回憶月宮中仙娥的歌聲，自己又譜曲編舞，成為歷史上有名的「霓棠羽衣曲」。

中秋節 烤肉

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