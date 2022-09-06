鄰居送她「爆毛神蛋」 內行人一眼辨出後急勸：千萬不要生吃

不少相處融洽的街坊鄰居，不僅平時會互相照應，有時還會彼此間分享好東西。然而，一名女網友在臉書上發文，透露鄰居送了一袋「小可愛」，外觀看起來是類似乒乓球的蛋，但自己卻不知道如何料理，因此發文詢問大家，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見，袋子裡裝著一顆又一顆的白色小蛋，圓滾滾的外觀宛如乒乓球，乍看之下相當可愛。不過，原PO卻相當困惑這究竟是什麼，因此發文詢問大家「厝邊給了這一袋小可愛，那麼小，是要怎麼吃？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友認出是鱉蛋（甲魚卵），「鱉蛋，補喔」、「這種蛋煮熟不會凝固，不要以為壞掉」、「怎麼吃都可以，就是不要生吃」、「這是鱉蛋，基本上蛋白是煮不熟的，第一次煮的人會覺得懷疑人生」、「煮熟還是不會凝固，不要嚇到」、「小時候看過朋友直接生蛋拌飯吃」。

另外，有內行網友推薦料理方式，「好東西，蒜頭和醬油加水就很好吃」、「可以用滷茶葉蛋的方式，只是蛋白不會熟，蛋黃會熟」、「麻油鱉蛋超補的，記得薑放多點，腥味很重」、「泡高粱酒，對慢性支氣管炎有效」、「荷包鱉蛋，但很腥，醬油要加哇沙米」、「非常有腥味，用薑跟麻油壓味炒香」。

不僅如此，也有網友表示「可以給寵物食用」，「給狗狗吃，我家狗很愛」、「我以前也都是煮給狗吃，顧皮毛」、「鱉蛋給寵物吃對毛髮有益，寵物業者則是做成粉賣」、「如果有養貓或狗的毛長不好，可以煮熟磨粉給寵物吃，爆毛神蛋」、「狗狗吃這個，毛真的會長得很漂亮」、「寵物的大補丸，貓狗都能吃」、「我家貓女兒拿來補皮毛的聖品」。

對此，行政院農業委員會家畜衛生試驗所，曾在農委會的網站發布一篇文章，呼籲大家做鱉料理的時候切記不可以生食，也要避免生食鱉蛋或飲用鱉蛋藥酒。此外，鱉蛋雖然營養價值高，但鱉的養殖環境容易受到沙門氏菌汙染，於2014年時就發生一名幼童因為生吞鱉蛋，造成腸穿孔與腹膜炎的案例。