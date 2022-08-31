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台南限定！20元古早味「阿婆尿」 薄荷涼感勾起在地人回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他在台南花20元買了在地傳統飲料「阿婆尿」。圖擷自Dcard
一名網友分享，他在台南花20元買了在地傳統飲料「阿婆尿」。圖擷自Dcard

每個人小時候都曾到過雜貨店買糖果、餅乾，長大後就成為一種令人懷念的童年記憶。不過，這款台南限定的古早味飲料，你聽過嗎？一名網友分享台南傳統飲品「阿婆尿」，口感喝起來有點薄荷涼感，文章一出令許多人好奇，也瞬間讓不少台南網友們的童年回憶湧上心頭。

一名網友在Dcard分享，近日在台南花20元買了在地傳統飲料「阿婆尿」，只見一包淡黃色的液體裝在塑膠袋內，還沒入口前就有滿滿香氣，第一口喝起來有薄荷涼感，緊接著就是類似各種食材的豐富味道浮現，讓原PO直呼「有點像沒汽的的汽水味，好難形容」。

文章曝光後，令許多外縣市的網友們大開眼界，紛紛驚呼第一看到！「我北部人第一次知道誒，好有趣」、「土生土長高雄人沒聽過+1」、「完全沒聽過，長知識」。

不過，也勾起不少台南網友們的童年記憶，「小時候喝過，我爸帶我去買的說是他小時候的回憶，而且有分價格，越貴的越好喝」、「我的童年回憶，從小就住安平老街附近，所以常常去買來喝」、「記得我阿公以前都會牽我的手帶我去雜貨店買阿婆水給我喝」。

據了解，該款帶有蘋果香氣的傳統飲料叫做「阿婆水」，源自於apple(蘋果)的日文發音，由於顏色為淡黃色，因此又被稱作「阿婆尿」，是南部早期流行的飲料，在50年代銷量好，不少雜貨店都會進貨販售。

台南

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