鬼門關要注意！台南池王爺開示：2生肖今晚9點後別在外逗留

今天是農曆7月29日，也是俗稱「鬼門關」的日子，各大廟宇都會舉辦法會為「好兄弟」送行，同時也為地藏王菩薩祝壽。台南府城普濟殿池府王爺特地提醒，今晚9點後，生肖屬兔和豬的人儘量不要逗留在外，信眾們因此紛紛奔相走告，叮嚀家人親友注意。

今年農曆7月遇到閏月，鬼門將在29日晚上23時關閉，部分民眾或公司行號今天也會準備餅乾、罐頭、泡麵等好攜帶的乾糧祭拜，方便「好兄弟」攜帶回陰間「囤糧」，等待明年鬼門再開。

普濟殿的池府千歲王爺昨晚透過廟方的臉書粉專，發文提醒屬兔和屬豬的信徒，今晚9點過後儘量待在家中別出門。此訊息引發大批信徒按讚分享，並紛紛留言感謝池王爺的溫馨提醒，此兩生肖較晚下班的人也回應會特別注意、儘快回家，但也有上大夜班的民眾煩惱是否該提早出門。

根據廟方資料，迄今逾350年歷史、創建於明永曆22年（西元1668年）的府城普濟殿，被文化部國家資料庫記載為「台灣最早的王爺廟」。普濟殿原為木造觀音佛寺「普濟寺」，主神為觀音佛祖，明末兼有「會館」性質，當時一名旅人因故將隨身侍奉的池府千歲神像留祀殿內，此後信徒增多、香火日盛，便成為寺廟主神，「普濟寺」改稱為「普濟廟」，後經明寧靖王朱術桂賜名「普濟殿」，並敕封池府王爺為「威靈王」。

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