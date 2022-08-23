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長輩住院窗戶被貼「長長的符咒」 他背秒發涼：待2天沒發現

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO家中長輩住院時，發現病房窗戶被貼了「長長的符咒」。 圖／翻攝自爆怨公社
原PO家中長輩住院時，發現病房窗戶被貼了「長長的符咒」。 圖／翻攝自爆怨公社

台灣民俗禁忌多，正逢農曆七月，不少人對相關事物會特別敏感，擔心會沾染「不好的東西」帶來霉運甚至厄運，有網友表示近日長輩住院時，發現窗邊被貼了一張「長長的符咒」，緊急打電話求助，讓他瞬間背脊發涼，立刻前去處理，所幸只是虛驚一場。

原PO表示，近日長輩住院，他連續幾天留在病房照顧，剛剛離開病房一下，長輩就突然來電問「病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？」，讓他瞬間背脊發涼，因為他在病房內待了兩天「完全沒發現符咒」，而現在又是農曆七月，心裡忍不住「毛毛的」。

收到長輩求助後，他立刻返回病房，發現病房落地大窗中央的窗框上，真的貼著一張寫著8字箴言的「黃色符紙」，緊張走近一看，才看清上面寫的是「窗台請物放置物品」的宣導用語，讓他哭笑不得地喊「幹嘛用黃色啦」。

網友看到真相後也爆笑，紛紛留言「長長的……警示標語」、「真是太恐怖了～竟然不能放東西！」、「製造恐慌」、「我媽來我家小住，跟我說為什麼外面有一個小姐穿很少、坐在外面，身上寒毛豎起，往窗外一看，那是建商蓋房廣告照片，海島渡假風比基尼小姐照片」。

有網友也提到「別擔心……我阿嬤是大半夜直接當我面，讓我拿椅子給人家坐招呼人」，但他解釋，阿嬤其實是「住院住到譫妄症」、「希望大家能多認識這個症，對病人及家屬能多點體諒」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

阿嬤

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