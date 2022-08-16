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賭年輕人不知！他秀這工具「彈殼做的」 內行人秒懂：恆春特色

聯合新聞網／ 綜合報導
恆春示意圖。 圖／聯合報系資料照（記者潘欣中攝影）
恆春示意圖。 圖／聯合報系資料照（記者潘欣中攝影）

近年來吹起一股懷舊、復古風，許多人會分享家中的「老物件」，回憶兒時難忘經歷。有網友就曝光阿公吃零嘴用的「傢俬」，笑稱現在年輕人不懂這東西，更神秘透露底座是用「彈殼」製成，吸引不少人好奇留言，更有內行人秒懂「恒春特色」！

台灣社會歷經數十年變遷，早期許多工具都被更方便、材質更佳的產品取代，已難再見到，近日有網友貼出家中老物件下戰帖，表示「現在的年輕人不懂這東西吧」，同時加碼透露，「阿公說那個底座是用子彈的殼做的」。

原PO貼出的照片可看出該工具分為二個部件，一個有著木製手把，卻有三叉突出、如同叉子一樣的尖端，另一個則是疑似用彈殼加工出的「盛器」，特殊造型讓人摸不著頭腦。

原PO分享一組特殊工具，並透露阿公告訴他，這工具是用彈殼做的。 圖／翻攝自爆廢公社
原PO分享一組特殊工具，並透露阿公告訴他，這工具是用彈殼做的。 圖／翻攝自爆廢公社

不過網友們也不是省油的燈，立刻回覆「威啊！恆春人撿彈殼做的檳榔神器」、「阿公阿嬤吃檳榔在用的」、「阿罵吃檳榔用的～」、「阿嬤的寶貝」、「這是南部屏東恆春靶場直升機特產，給一些給老人家吃檳榔用的」、「檳榔威啊」、「恆春特有物品！是無齒之徒吃檳榔必備的工具」、「是的，機槍的彈殼，早期這組用具從屏東開始興盛起來」。

原來這組工具是年長「檳榔族」的神器，老人家年紀大了咬不動檳榔，想吃時就會將檳榔塞進彈殼盛器中，用叉子將它戳軟、搗爛，就可以輕鬆吃到檳榔味，渣渣還能放在嘴中繼續吸吮，直到無味再吐掉。「南部老人家的檳榔神器，因為檳榔是曬乾的要用這個ㄍㄧㄠ軟才能吃」、「這是老人家牙口不好，把檳榔丟進去擣完就比較好食用了」、「我家附近老人家都用片幾（老虎鉗）」、我阿嬤以前都用鯉魚鉗」。

衛福部國健署曾發布資訊表示，「『檳榔子本身即為第一類致癌物』，亦即檳榔子即使不加添加物，也會致癌」，且在台灣嚼檳榔是口腔癌發生的主因，呼籲民眾不要嚼食檳榔。

阿嬤 恆春

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