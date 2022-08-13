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住嘉義飯店遭壓床！長髮女逼問「頭髮漂亮嗎？」網歪樓：男生想遇到

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友分享了一個妹妹和她女兒去住飯店的例子，妹妹睡覺的時候不但被鬼壓床，女鬼甚至還開口問她「我頭髮漂亮嗎」。 圖／ingimage
有一名女網友分享了一個妹妹和她女兒去住飯店的例子，妹妹睡覺的時候不但被鬼壓床，女鬼甚至還開口問她「我頭髮漂亮嗎」。 圖／ingimage

農曆七月也俗稱「鬼月」陰間的鬼魂會在這個月回到陽間，因此也會準備豐盛的菜餚祭拜好兄弟來求平安，這個月也盡量抱持著尊重的心。有一名女網友分享了一個去年她妹妹帶女兒去住飯店的例子，妹妹睡覺的時候不但被鬼壓床，甚至還開口問她「我頭髮漂亮嗎」，讓她嚇壞，網友也歪樓說「這女鬼應該很多男生想碰到」。

一名網友在臉書「靈異公社」發文說，去年她妹妹和她女兒去住飯店，她女兒睡得很熟，而她卻被鬼壓床，完全無法動彈，那名女鬼後來直接躺在她身邊，女鬼身材超好，穿著合身的牛仔褲，頭髮長到約臀部左右。

接著女鬼就背對著她，輕輕的撫摸她的秀髮，並且問原po妹妹說「妳看我的頭髮漂亮嗎？」，原po妹妹整個嚇翻，心想「還問頭髮美不美，我的老天鵝啊！」，過了沒多久，女鬼就消失了，她也可以動彈了，趕緊跑過去跟女兒睡同一張床。

原po事後問妹妹有看到長相嗎？妹妹表示只有看到她身材超好，還留著一頭長髮，原po表示，睡到這種飯店真的很恐怖，尤其是先鬼壓再現身，甚至還跟妳說話的這種，「嚇歪了」。

此文曝光後，網友也紛紛留言，「祂算善良的，因只顯現好看的狀態喔」、「為何女鬼都是長髮，沒有短髮的嗎？還是靈魂頭髮會長長」、「根據公式設定，如果說很漂亮，她會轉過頭來說：那這樣還很漂亮嗎？」，也有人歪樓說「這女鬼，應該很多男生想碰到」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

靈異 靈異公社

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