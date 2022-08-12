打不開門以為鬼擋門 他一用力驚見「變形米奇」卡門縫

聯合新聞網／ 綜合報導
網友為了打開門不小心壓死老鼠。圖／取自論壇
網友為了打開門不小心壓死老鼠。圖／取自論壇

農曆七月鬼門開，出門在外有時容易怕怕的，有網友近日返家打開公寓大門時，發現大門很難推開，心裡擔心該不會是「撞鬼」，結果一看發現是一隻大老鼠卡在門縫中，因為他開門導致老鼠被擠在門縫，頭變形、眼睛也凸出來，讓他嚇得狂唸阿密陀佛。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日下班回家時，一手拿著咖啡、一手打開公寓大門，卻發現大門很難推開，用力推了一下還是只能打開一點角度，突然想到正值鬼月，讓他心想「該不會遇到鬼擋門？」

該網友表示，當時剛下班很累，也很想回家休息，因此又更用力的推門，好不容易才能側身進門。等到樓梯燈亮起來以後，他才發現門後是一隻大老鼠，因為他用力開門，導致老鼠被擠在門縫中，老鼠的頭變形、眼睛也凸出來，只剩尾巴有點掙扎。

該網友崩潰表示，「媽呀，真的嚇死我，竟然是米奇卡門縫，被這一驚嚇，趕緊關門加速上樓，上樓前不忘回頭看一眼，感覺米奇的頭有點變形，眼睛也凸出來，這讓我有點陰影，回家稍微平復心情再回樓下清理，阿密陀佛，敝人真的不是有意的」。

該網友也補充說明，事後他先在手機放佛經10分鐘，接著便下樓清理老鼠屍體，直呼「被嚇到有心理陰影」。

老鼠 Dcard 鬼門開 鬼月

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