看完靈異影片就撞鬼 她午休打盹驚見「白衣女子」緊盯不放
正值農曆七月鬼門開，有些人對鬼神較為敏感，甚至會遇到靈異事件。有網友分享自己的「撞鬼經驗」，膽小的她看完網上鬼屋探險影片後，隔天只要閉眼睛就看到「白衣女子」盯著她看，且持續多天，讓她崩潰直呼「當下差點嚇哭」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，她很害怕鬼神，平時不敢去鬼屋、看鬼片，很容易做惡夢，某次看了YouTube上的鬼屋探險影片，影片是兩名網友到碧潭廢棄遊樂園探險，兩人經過類似洞穴的小路，路上有一間公廁及尿尿小童，影片拍到女廁的門緩緩打開，一名白衣女子坐在裡面，兩人嚇到離開，後續再回去也沒有再看到白衣女子。
該網友說，她在佛教單位上班，在看完影片的隔天上早課時，她在課堂上不小心打瞌睡，想不到一閉眼睛就看到恐怖的畫面，她看到公司佛堂門口的玻璃大門外站著那位白衣女子，且緊盯著她不放。
該網友表示，她嚇得立刻睜開眼睛，但仍感覺到身後有一股視線盯著他，早課結束後，她的同事還嚇她問「欸你看現在門口還有沒有？」讓她嚇到差點出哭來，事後經過好幾天，她都能看到白衣女子，過了一陣子才消失。她具有靈異體質的朋友告訴她，有時候靈體會化成看過的模樣出來嚇人，讓她直呼「真的很壞」。
其他網友則留言「那種反應（很驚訝或很害怕）改一下，因為你的反應符合他們的預期心理，建議看到他們別太緊張，不然他們會喜歡逗你玩殺時間」、「心理暗示太強需要收驚，就可以解決了」、「別太好奇而去看，建議要去收驚」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言