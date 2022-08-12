看完靈異影片就撞鬼 她午休打盹驚見「白衣女子」緊盯不放

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看完「廢棄遊樂園探險影片」後撞鬼。 圖／ingimage
網友看完「廢棄遊樂園探險影片」後撞鬼。 圖／ingimage

正值農曆七月鬼門開，有些人對鬼神較為敏感，甚至會遇到靈異事件。有網友分享自己的「撞鬼經驗」，膽小的她看完網上鬼屋探險影片後，隔天只要閉眼睛就看到「白衣女子」盯著她看，且持續多天，讓她崩潰直呼「當下差點嚇哭」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她很害怕鬼神，平時不敢去鬼屋、看鬼片，很容易做惡夢，某次看了YouTube上的鬼屋探險影片，影片是兩名網友到碧潭廢棄遊樂園探險，兩人經過類似洞穴的小路，路上有一間公廁及尿尿小童，影片拍到女廁的門緩緩打開，一名白衣女子坐在裡面，兩人嚇到離開，後續再回去也沒有再看到白衣女子。

該網友說，她在佛教單位上班，在看完影片的隔天上早課時，她在課堂上不小心打瞌睡，想不到一閉眼睛就看到恐怖的畫面，她看到公司佛堂門口的玻璃大門外站著那位白衣女子，且緊盯著她不放。

該網友表示，她嚇得立刻睜開眼睛，但仍感覺到身後有一股視線盯著他，早課結束後，她的同事還嚇她問「欸你看現在門口還有沒有？」讓她嚇到差點出哭來，事後經過好幾天，她都能看到白衣女子，過了一陣子才消失。她具有靈異體質的朋友告訴她，有時候靈體會化成看過的模樣出來嚇人，讓她直呼「真的很壞」。

其他網友則留言「那種反應（很驚訝或很害怕）改一下，因為你的反應符合他們的預期心理，建議看到他們別太緊張，不然他們會喜歡逗你玩殺時間」、「心理暗示太強需要收驚，就可以解決了」、「別太好奇而去看，建議要去收驚」。

鬼屋 靈異 Dcard 鬼門開

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