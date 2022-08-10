磁場大混亂？多位神明擠一桌 網友妹竟「被上身」

依據各個信仰不同，多少會有科學無法解釋的情況發生。Dcard有女網友在靈異版發文表示，近期家中暫時寄放許多神明，間接導致原PO親妹妹莫名「被上身」，並自稱是濟公、三太子等，令原PO相當擔憂，不清楚妹妹是刻意表演，或是因家裡磁場大亂，影響妹妹，便上網發文詢問。

原PO說明，近期家裡因為一些原因，所以家中暫時寄放了某宮壇的神明群，但親妹卻無緣無故被假神明上身，或懷疑是否為妹妹自導自演，令原PO相當不解。

原PO家中的神明。圖擷自 Dcard

原PO表示，親戚阿姨看過妹妹被自稱是濟公、三太子上身的影片後，有一個讓她非常不舒服，至於其他的影片，妹妹雖然沒有被附身，但可以感受她周圍磁場沒有很好。

原PO則認為自己的妹妹有乩童幻想症，之前也曾表示過她想當神明代言人，但她八字輕、靈也輕，意志又不堅強，不會分辨好壞靈，並考慮是否該讓妹妹去看精神科。

網友紛紛留言表示，「先帶妹妹看身心科，同時間再去找城隍爺，有鬼沒鬼上身，城隍爺一看便知道。我們相信神學，也要相信科學」、「處理神尊的事情還是要找道長處理會比較好些，畢竟比較專業」、「等寄放的神像都正式請走了，再去觀察妹妹後續的行為就好」、「請走後，淨宅，這個很重要」。