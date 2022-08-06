快訊

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用電鍋蒸香腸打開竟消失不見 女嚇壞：鬼月鬧鬼？

香港01／ 撰文：謝茜嘉
女子於網上發文表示，日前用電飯煲蒸了4條香腸，隔了一陣子再打開電飯煲，碟子上的香腸竟消失不見。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）
女子於網上發文表示，日前用電飯煲蒸了4條香腸，隔了一陣子再打開電飯煲，碟子上的香腸竟消失不見。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

香腸是被貪吃鬼吃了嗎？有女子於網上發文分享在農曆7月遇到的怪事，她日前用電鍋蒸了4條香腸，隔了一陣子再打開電鍋，碟子上的香腸竟消失不見，定神一看，才發現4條香腸一同黏附在鍋蓋上，嚇得她以為「撞鬼」，原來實屬虛驚一場。

該名女子於fb群組「爆廢公社公開版」發文貼出兩張照片，她用電鍋蒸飯的同時，架了兩支筷子在鍋頂，放了1個碟蒸香腸，沒想到待飯熟透再打開電鍋時，卻發現碟上只剩1堆蒸出來的油，4條香腸消失不見。剛好現時踏入了農曆7月，不禁讓人聯想到是否「撞鬼」，不過她冷靜下來再仔細一看，始發現香腸黏附在鍋蓋上，她大呼「我還以為我提早遇到鬼了」。

她定神一看，才發現4條香腸原來一同黏附在煲蓋上。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）
她定神一看，才發現4條香腸原來一同黏附在煲蓋上。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

網友留言笑說，「這不是麻辣教師GTO的劇情嗎？」、「讓我想到鬼塚英吉之恐怖的燒賣」、「放在盤子時，沒排整齊嗎？是4個疊在一起？難怪會黏在鍋蓋」、「好淘氣的電鍋」、「香腸好團結」、「很難得看到求生意志如此堅定的香腸！」、「這是變魔術的常見手法」、「我還很認真的在看盤子」、「香腸與你躲貓貓」、「直接跟米一起煮就好，飯還會很香」、「沒事，香腸只是愛上了鍋蓋」。

日本動漫《麻辣教師GTO》的恐怖燒賣故事十分經典，劇情講述相傳在某個城鎮裏有1間用人肉製作燒賣的店舖，有名男子不信邪買了1盒燒賣回家，但在回家途中覺得心裏發毛，他多度打開盒子，竟發現燒賣陸續消失，最後定神一看才發現是自己嚇自己，原來燒賣全部黏附在盒蓋上。

延伸閱讀：

全港4大芫荽燒賣推介 堂食蒸燒賣/急凍燒賣！超市/食店最平$26包

荃灣美食-新開人氣小食店熱賣手工燒賣-記者實試鹹蛋-皮蛋燒賣

文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社 鬼月

延伸閱讀

公婆把電鍋放鞋櫃上「接公用電」煮飯 人妻傻眼：省錢省過頭

鬼月這2天是生財好時機 命理專家曝「靠1物」就能迎富送窮

鬼月4生肖「財運大開」！屬馬正財旺爆 屬龍有意外驚喜

229元三寶飯只有香腸、紅燒肉 他PO照網傻眼：太盤了

相關新聞

一個仰臥起坐都做不了！女星爸是鐵血教練 她沒運動天份走紅演藝圈

1999年，錢韋杉因為出演和信電訊廣告的「琳達」一角而在演藝圈走紅。對於她走演藝圈，她的爸爸錢一飛並不擔心，相信女兒善良端正的本質，不管做什麼職業都行得正坐得端，對於自己的家教非常有信心。

用電鍋蒸香腸打開竟消失不見 女嚇壞：鬼月鬧鬼？

香腸是被貪吃鬼吃了嗎？有女子於網上發文分享在農曆7月遇到的怪事，她日前用電鍋蒸了4條香腸，隔了一陣子再打開電鍋，碟子上的香腸竟消失不見，定神一看，才發現4條香腸一同黏附在鍋蓋上，嚇得她以為「撞鬼」，原來實屬虛驚一場。

童年口袋裡裝的寶物 五〇年代經典懷舊玩具｜尪仔標

說起五、六年級生的童年，大概少不了與親朋好友一起玩「尪仔標」的美好回憶！尪仔標又稱「翁仔標」，是一種有不同大小與花色的玩樂紙牌，不僅玩樂的形式多樣有趣，也因為圖案豐富有蒐藏性，常是當時孩子們用來彼此交換的重要「寶物」！

農曆7月進超商驚見「貞子」 她PO逼真嚇人照網笑：會叫出來

農曆七月鬼門開，不少人都在準備中元節普渡拜拜，便利超商也有販售各類供品，許多店家會使用吸睛的方式刺激消費，不過有網友近日到一名超商時被供品擺放的方式嚇壞，只見「普渡拜拜省錢專區」擺放一尊黑髮白衣的「假女鬼」貞子，其他人看了也嚇壞直呼「會尖叫」。

鬼門開住飯店 突傳來謎之音「我也看到了，一起玩吧！」

農曆七月鬼門開，有時出外旅遊可能會遇到特別的經歷。一名網友近日入住飯店，在房內開著電視工作時，智能管家「小美犀」突然說「我也看到了呢？我們一起玩吧！」一看螢幕真的出現這一行字，讓他緊張得立刻查看床下及沙發後面，但都沒有發現什麼東西。

諧音帶來好運？男星一曲成名 唱片真的「賣不停」

說起「麥偉林」，這個名字也特別的有巧思，麥偉林是台語諧音「賣不停」的意思，果真1983年《歉意》一推出，唱片銷售數量飛漲，麥偉林一砲而紅，成為熱門偶像，這首歌也是當時民歌西餐廳的必點名曲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。