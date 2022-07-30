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跟男同事說早沒反應！女下班聽到「真相」嚇爆：那他是誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示上班時候一名男同事打招呼，但他沒有回應，快下班才發現他今天請假，嚇到她上網求助。 圖／ingimge
女網友表示上班時候一名男同事打招呼，但他沒有回應，快下班才發現他今天請假，嚇到她上網求助。 圖／ingimge

現在已經是農曆七月，也進入所謂的「鬼月」，這個月因為好兄弟會重返陽間，接受人們的祭拜，因此也有許多禁忌。近日有一名女網友表示早上上班時，經過一位男同事的後面，她自然的跟他打招呼，沒想到對方沒反應，結果快下班時，才得知他請假一天，讓女同事嚇爆，直問「我該去拜拜嗎？」，引起網友熱議。

一名女網友29日時於臉書「靈異公社」發文，她表示上班時，因為公司鐘上班時間還沒到，所以辦公室都會暗暗的，她那時準備走到座位時，經過一位男同事的背後，只看到他坐在辦公桌前，頭低低的，於是原po就和他說了「Good morning」，沒想到對方沒有反應，她也不以為意，就開始忙碌的一天。

結果到快下班的時候，原po覺得奇怪，那位男同事平常都會走來走去，怎麼整天都沒有遇到他，於是先是問了一位同事，並表示「那位男同事今天請假一整天」，原po還以為是被整，又問了另一位同事，得到的答案也是「他今天請假」，讓她瞬間毛起來，「那我早上Say Good Morning的是誰？」、「剛開門而已，別這樣嚇我吧！怕爆」，也好奇應該要去拜拜還是提醒本人去拜拜。

此文一出馬上引起網友驚嚇，「第一天就遇到了，恭喜」、「有點恐怖…」「哇喔，七月才第一天就那麼刺激」、「是看到不該看的，表示妳時運低吧？有空去大廟拜，問一下吧！」、「有些事看就好，別說」，也有人認為，或許只是要提醒「中元節記得拜拜」、「地基主吧，沒事啦，只是出來提醒你們中元要記得拜拜」。

有人也好奇問「妳Say Good Morning 的那位看起來像本尊嗎？」，原po也在留言處回應「 沒錯！我每天看他背影，只有他背影長那樣！髮型也很好認」，最後還跑去問本人，得到的結果也是那天請假，讓原po整個怕爆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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