看過最恐怖電影？ 網推這部堪稱「童年陰影」：看完直接吃素

近期台灣恐怖片「咒」廣受好評，雜誌「觀‧台灣」最新一期內容也以「怪談」為主題，盤點過去台灣的經典恐怖片，還搭配國立台灣歷史博物館合典藏的電影海報進行介紹，其中一部經典恐怖片意外掀起網友熱烈討論，許多人直呼，當年看完久久不敢吃肉。

「國立台灣歷史博物館」臉書專頁26日發文分享雜誌「觀‧台灣」的最新內容，回顧1946到2020年間「台灣的怪談影視作品」，指出這些作品多取材自「傳統誌異故事」和「犯罪刑案」，而觀眾在這些恐怖、殘忍的觀影經驗中得到刺激或娛樂。

文中列舉出多部作品，如1957 年的電影「基隆七號房慘案」，取材自日治時期有男性與妾合謀殺妻、分屍的謀殺案，後被改編為歌謠、歌仔冊、電影等形式。還有1970 年代的電影「鬼嫁」，由被譽為「鬼片之王」、「恐怖大師」的導演姚鳳磐拍攝，為台灣第一部時裝鬼片。到1980 年代，香港的殭屍電影開始盛行，同時「周成過台灣」、「林投姐」等飽含台灣在地元素的電影也相繼出現。

其中引發最多網友討論的是1993 年黃秋生主演的香港電影「人肉叉燒包」，當年香港票房超過1,500萬港元（約5,700萬元新台幣）。該片在宣傳上強調「改編自真實刑案」，包括八仙飯店滅門案及鰂魚涌福昌樓殺人放火案，有影評認為，「這部電影不只切開了人體，也赤裸地呈現了現代化社會的現實與殘忍」。

該部片喚起許多網友的童年陰影，「就是這部片，讓我長大不敢吃叉燒包」、「我也是過了好多年才開始吃叉燒包 XDDD」、「能讓我有陰影的電影很少，人肉叉燒包直接海放各種恐怖片，連奪魂鋸都被海放了」、「小時候看了這個，每次上學路上去7-11買早餐看到大燒包都會害怕」、「小時候本來很喜歡吃叉燒包，結果不小心看到這部片子後，至少有十年不敢再吃」、「看完後有一陣子都直接吃素」。

也有網友推薦其他影視作品，「我覺得最恐怖是鬼新娘，那首她的眼光什麼的想到就怕」、「盲女72小時」、「還有生人勿近之邪花，電視很愛播」，「兒時看的『七月十四之不見不散』，從此不敢看恐怖片」、「台灣叫不見不散，香港叫七月十四，劇本是五女兩男約好每年七月十四聚會，就算死也要來，然後就死六個人」。