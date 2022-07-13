她去台南拜到陰廟「廟公一早酒醉」 回家一查超毛：消失了

不少人會去廟裡拜拜祈求保佑，一名網友有次去台南時偶然經過墳墓，敏感體質的她，突然一直飆眼淚和頭痛，於是她決定要去廟裡拜拜，但卻被當時的男友回絕，帶她去一間在Google找的小廟，沒想到卻發生了令她到現在想仍然覺得很毛的事情。

一名網友在Dcard「靈異版」發文，她本身體質比較敏感，有次去台南經過墳墓，後來到了市區後身體突然很不舒服，一直在飆眼淚和頭痛，於是她跟當時的男友提出要去王爺廟拜拜，男友看到她指定的正廟後回絕並直接帶她去一間在Google上找到的小廟。

起初原po看網路上的照片都還好，但一到那間小王爺廟後，她發現廟公婆都在喝酒，「是一大早就在喝酒喝得醉醺醺的」，且廟裡環境基本上都是灰塵不太像陽廟，她察覺不太對後跟男友說，但男友的態度卻很隨便，那天拜完後她就時不時被好兄弟騷擾，於是她決定回家裡附近的陽廟拜拜，拜拜時乩童點了點手指，問她近期是否有去陰廟拜拜，但當下她完全忘記有去台南拜拜，直到回家才想起來當時拜到陰廟。

原po回家後想去查當時看到的廟，沒想到卻一直找不到，彷彿「在Google上消失了」，她最後也強調，此文並非創作文，這件事直到現在還是讓她很毛。

網友紛紛表示，「男朋友會拒絕代表他其實早就被卡到，那東西會控制抗拒」、「男的也有卡到吧」、「這種男友不要了啦」、「我都是男友叫我不要亂拜小廟，你男友要打屁股了！」、「什麼奇葩男友」，對此，原po則回覆，「前男友是因為已經不在意我了，所以覺得草草了事就好，已經分手嘍」。

有網友則表示，「哇好特別的經歷唷，希望我不要遇到，雖然我也遇到過一次」、「是說臺南九成以上都是陽廟，到底怎麼拜到的啊⋯」、「等等，你不覺得廟公廟婆在喝酒就很奇怪嗎」、「我看到廟直接從google不見這句，嚇壞欸」、「後來估狗找不到也太恐怖⋯」、「很難預防的感覺…有時候正廟不是正廟…」。

不過有網友則認為，「說真的拜陰廟怎麼了嗎？心態正，去陰廟怎會覺得有啥鬼魂對你有所求，感覺就是你多想了，陰廟並不是多可怕，是去拜的少數份子心態很可怕」、「拜陰廟真的沒什麼，很多人久病不好也是會改去尋求陰廟，況且陰廟光看面像和氛圍，我是覺得很特別，不可能當下看不出來」、「究竟你是自己忘記當初去的地方在哪 還是估狗搜尋不到？差很多餒」。

最後，原po表示，尊重每個人都有不同的信仰，這篇文的意義是為了想分享一下自己不小心拜到的經驗，對於有網友詢問為何不去陽廟，其實會拜到有2個因素，「因為前男友在發脾氣，當下看起來不太像陰廟」、「裡面的確是王爺神像，但可能是因為環境太差，廟公廟婆也許沒有認真在祭拜，也許神明跑了變成好兄弟進去了」。

（此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。）

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