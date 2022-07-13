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她秀這包滿載回憶的台灣零食 看似不起眼卻是奢侈餅乾

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看到營養口糧便回憶，「只能遠足，爸爸才會去買」。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友看到營養口糧便回憶，「只能遠足，爸爸才會去買」。圖擷自我愛全聯-好物老實説

台灣零食百百種，也不斷在推層出新，一名網友發出的照片裡，看似不起眼的餅乾把許多人帶入回憶漩渦，不少網友都說，「當時算奢侈」、「只能遠足，爸爸才會去買」。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她在全聯看到一包營養口糧，便回憶，「記得小時候能吃到這包餅乾，開心的不得了，滿滿都是回憶的餅乾，現在的年輕人應該比較不知道吧」。

網友紛紛留言，「我阿公都買這個夾麥芽糖給我們這些孫子吃」、「吃這個牙齒要很好」、「真的，能吃到營養口糧可開心的」、「當時算奢侈」、「這個我超愛，尤其是在客廳陪著爸爸一起吃（爸爸吃的是回憶）」、「這個真的很硬，但是又很香很好吃」、「只能遠足，爸爸才會去買」、「我最喜歡舅舅從軍中帶回來的營養口糧」、「塗花生還是夾起司片都好吃」、「這是小時候防空演習時，躲在桌子底下必吃的餅乾」。

網友也回想起過往，「小時候爸爸常帶這個餅乾回家，因為他是職業軍人，這餅乾都可免費拿，我會拿餅乾沾牛奶吃滋味覺得特別香～現在爸已不在了，吃的是帶著淚水回憶爸爸」。

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