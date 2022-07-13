他打掃翻出「這盒」國小自然課必備品 網喊懷念：當時的寶貝

每當整理家裡時，總是能翻出一些過去的物品，瞬間勾起小時候的回憶。日前一名網友在網路上發文，透露幫朋友打掃家裡時，意外翻出這個盒子，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「當時我還把它當寶貝！」

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，這是一盒裝有各種礦石的個人用實驗材料包，裡面有20種礦石，包含浮石、滑石、長石、大理石、花崗岩、石灰岩等等。原PO在貼文中寫道，「幫朋友整理他家裡翻出來，看過這個的應該30到35歲左右吧，國小時光，各種石頭」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛回憶起過去，「我國小自然課好像有類似的欸」、「我小時候好像買過，第一個不見的是浮石」、「我國小老師有給我們看，我還偷拿硫磺去燒」、「被老師逼著要買」、「好懷念，買不到了吧」、「我小時候也買過，當時我還把它當寶貝」、「媽呀！好懷念喔」、「整盒只有硫磺最好玩，可以用打火機點燃」、「以前同學地球科學課帶這個來，看到超級羨慕的」。

另外，也有網友開玩笑表示，「但看來看去就是沒鑽石」、「就少了鑽石」、「鑽石都在老婆身上」、「老師都騙人，沒有黃金」、「老師說裡面有一顆會變鑽石」。