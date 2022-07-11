灌籃高手電影版山王篇預定？他稱知道這角色都當阿公了 網友氣笑：你才阿公

90年代風靡亞洲的日本動漫畫「灌籃高手」（SLAM DUNK），時隔26年宣布推出全新電影「THE FIRST SLAM DUNK」，定檔於12月3日正式上映，令許多粉絲引頸期盼，紛紛猜測電影內容是否為與最強對手山王工業的比賽，隨著主角們的手繪海報陸續公開，有網友就發現其中一張海報正是山王球員，還笑稱「知道這角色都當阿公了」。

人氣動畫「灌籃高手」的最新電影確定於12月3日在日本首映，近期也陸續釋出電影海報，一位網友就在臉書社團「報時光｜老派收藏」分享其中一張角色海報，並調侃「知道這角色都當阿公了」，貼文一出，瞬間吸引3千多人討論。

原po貼出該張海報，調侃知道這角色的人都當阿公了。圖擷自 Facebook

一些網友幽默反駁，「沒那麼誇張，當爸爸而已」、「你才阿公！你全家都是阿公…我小女兒才5年級啦…」、「會當阿公肯定是意外中的意外」、「哈哈 我還沒當啦！東立的少年快報初連載時，應該是1990年左右，後來大然的Top 1992年連載」，也有網友坦言自己真的有孫子了，「我45當阿公了」、「我當阿嬤了」、「差不多，我同學就當阿公了」。

許多網友正確指出海報中的角色是山王工業的河田雅史、「河田啊，打爆赤木的那個中鋒」、「山王工業的」、「『對不起大哥』的那位大哥」、「真正全能的角色阿！赤木如果進如大學籃球，一定還是很出色；但是河田，一定是前三名的！」、「河田雅史，從後衛打到中鋒的全能球員」。

過去的動畫內容僅停留在全國大賽前，漫畫後半段的精彩比賽均未動畫化，其中對戰最強對手山王工業的比賽更是許多粉絲許願的電影內容，「有河田雅史那就是打山王了啊」、「所以這個圖片代表，之後要上映的就是湘北對山王？」、「電影版應該是對上山王囉」、「山王本來就是灌籃高手裡的遺憾，比賽勝敗乃兵家常事是沒錯了，從漫畫看來真的很遺憾，現在做電影版補足，我覺得值得一看！」。