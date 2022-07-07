小琉球網美景點竟是「靈異禁區」？他透露這處連地點都「不可說」

小琉球是國人夏季熱愛的景點之一，今年端午連假首日就出現碼頭人潮爆滿如沙丁魚的畫面，島上美景眾多，如知名的「白燈塔」就是網美打卡、新人拍婚紗的熱門地點。但對當地人來說，這處卻被列為禁區，甚至警告遊客最好別去。

日前網友在臉書社團「靈異公社」分享靈異傳說，指出有白燈塔、白燈樓之稱的「琉球嶼燈塔」，實際上是當地居民的禁區，不僅自己不去，也會告誡遊客燈塔附近「很陰」、「那邊晚上不要去，不乾淨」、「看風景就好別亂碰，那個門不要敲……」，原因與當地傳說有關。

原PO表示，與白燈塔有關的傳說有2個。他指出日治時期燈塔附近除了當地居民外，也有日軍駐紮，當時住附近的洪姓望族家中頻頻遭竊，損失雞、雞蛋和財物等，懷疑是日軍所為，日軍為平息民怨、維護軍紀，便將一名帶著白猴的軍人連人帶猴處死，然後埋在白燈塔。

由於軍人不甘含冤而死，開始向洪家作崇索命，怨氣之大連島上神明也無法鎮壓，最後只好求助觀音媽，經指示起出「吸收天地靈氣、幻化成精」的白猴猴骨，鎮壓在附近小廟，當地才恢復安寧。

此外，也有傳說當年日本戰敗後，20幾位駐守燈塔的日本軍人遵循武士道精神，在燈塔附近切腹自殺，為當地恐怖傳說再添上陰森氣息。

小琉球著名的白燈塔景點。 圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）

發文吸引網友討論，「朋友在那邊開民宿……只跟我說下午三點後最好不要去，其他不解釋」、「難怪我以前被調去那邊支援的時候到晚上都被交代，要到那邊不可以兩人以下過去」、「朋友去白色燈塔玩回來後，人開始不舒服，看醫生沒用，於是家人帶她去收驚，收驚老師說她卡到猴精」、「之前有房客去白燈塔，然後騎了四個小時才回到民宿」，但也有人表示「什麼感覺都沒有」。

有當地人說明，去年（2021年）迎王觀音嬤和值年中軍府已經處理完，將白猴收去渡化，但告誡不要再爬廟前的大榕樹以免出事，另也指出當地人不會去的地點除了白燈塔外，還有山豬溝、烏鬼洞、死囝仔坑（棄嬰洞）。原PO也表示小琉球夜間導覽可能會帶去白燈塔、烏鬼洞等地，但只有棄嬰洞被拒絕說不去，連地點都不願意透露。

據悉，棄嬰洞是由於早年居民重男輕女或養不起孩子，將重病、夭折或女嬰拋入海蝕坑洞中丟棄，當地人稱為 「死囝仔坑」，被視為極陰之地。

（此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。）

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