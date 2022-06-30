機車後座箱貼「點豬舍、帕奢席」猜一服務 網秒懂：會台語的就知

一些技工師傅會在駕駛的汽車或機車上標示服務項目，便於宣傳及告知身份，近日一位網友就貼出一張在機車後座箱寫著「點豬舍、帕奢席」的照片，讓大家猜猜這位師傅究竟提供什麼服務，許多網友一秒正解，表示會台語的人一看就懂，但也有網友看來看去依舊滿頭問號。

「看得出來他的服務項目是什麼嗎？」一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，圖中一位機車騎士正在路口等紅燈，他的機車後座箱上清楚寫著「服務項目：點豬舍、帕奢席」，原po要大家猜猜看這位騎士的服務項目究竟為何。

許多網友一眼就識破其中玄機，直接秒答「電子鎖、打鑰匙」、「鎖匠」，並點出會講台語的人很快就能反應過來，也有網友建議可以先照著唸一遍，再用腦袋想一想就會有答案了。不過仍有不少網友表示看了一頭霧水，「沒看留言，還真看不懂」、「我只看得懂打鑰匙」、「本來只想到『電子』跟『打』，看了留言才知道意思」、「第一個還是看留言才知道」。

一些網友則開始惡搞各種台語諧音，「他這樣打難怪會有人看不懂，可以改成點射、怕射惜」、「點豬瘦、怕收息」、「點租嗽、帕搜洗」，甚至有人提供客語版本，「癲雞索，搭說屎」、「添子碩，大索匙」。但有網友質疑用台語諧音標示雖然有趣，可這樣打廣告會導致很多人看不懂，也就達不到宣傳目的。