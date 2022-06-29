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肯德基神品不是蛋塔 這項甜點讓網狂喊：求復刻！

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友都說肯德基的比司吉讓他們印象深刻，「好想念比司吉，不考慮復刻一波嗎？」圖／肯德基提供
許多網友都說肯德基的比司吉讓他們印象深刻，「好想念比司吉，不考慮復刻一波嗎？」圖／肯德基提供

速食連鎖店肯德基在台灣分店遍地開花，一名網友就好奇肯德基有什麼餐點讓人印象深刻，其中不少網友紛紛跳出來喊，「好想念比司吉，不考慮復刻一波嗎？」

原PO在PTT以「肯德基有什麼讓你印象深刻的餐點」為題分享，他認為肯德籍的切達起司雞腿堡、青花椒香麻脆雞與花生熔岩卡啦雞腿堡都很不錯，再搭配XL套餐，他也好奇問「大家還對哪些肯德基的餐點有不錯印象的？」

網友紛紛留言，「蛋撻，真的很好吃」、「莎莎霸王捲和烤雞堡，兩個口感都偏清爽不太膩」、「粥、捲餅、蛋塔、雞米花」、「莎莎霸王捲、椒麻炸雞超好吃」、「青花椒麻脆雞超讚」、「青花椒棒棒der」。

許多網友都推薦比司吉，「好想念比司吉，不考慮復刻一波嗎」、「最早版本的比司吉」、「比司吉，附果醬那種」、「比吉斯」、「比司吉，吃麵粉」、「比司吉配奶油抹醬」、「懷念比司吉跟之前的粗薯和紅茶」、「比司吉＋蜂蜜、上一代有裹粉的薯條」、「比司吉再+1」。

肯德基

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