他猶豫家用電話該停掉嗎？眾人勸留著 遇這情況時最好用

科技日新月異，手機越來越普及，幾乎人手一機相當方便，但相對的傳統室內電話機似乎漸漸沒落。一名網友在臉書發文表示，家用電話只剩下詐騙和選舉的功能，讓他猶豫是否該停掉，不過貼文一出，許多人都建議留下來，當停電時至少電話還能通。

原PO在臉書「爆系知識家」表示，家裡的家用電話每個月都只繳基本費，原因是因為大家都用手機連絡，越來越少人會打家用電話，而其功能也只剩下詐騙和選舉拜託的來電，讓他開始思考是否有必要繼續繳錢維持，「有人把它都停掉了嗎？」

不少人家裡還是有室內電話，「我也是一樣的繳，但是覺得還是留著，萬一手機壞了還能對外聯繫」、「室話是我在外面打回家遙控孩子的好工具」、「找手機很方便」、「我家基本費55元依舊留著，以備不時之需」、「我家是還有在用，有時聯絡不到人，還是有用的」、「睡覺時手機會關靜音，如親友有急事可以家用電話聯絡」。

還有網友建議保留，停電時電話還能通，「留著吧，停電的時候最好用」、「留著，遇到天災人禍時，基地台都掛了，這會是唯一的救命工具」、「大停電的時候，連手機都沒電的時候還可以用」、「保留這種電話是買保險，最好留一隻有線的，大停電時無線主機根本葛屁」、「停電時，只有市話能通喔！沒多少錢就留著吧」。