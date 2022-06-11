爸媽嫌油炸物不健康 只買「這款」老牌零食伴他童年

有些家長禁止孩子吃太多油炸類零食、飲料，希望在發育時期多攝取有營養價值的健康食物。一名男大生在「Dcard」發文分享，小時候因為爸媽覺得油炸過的零食不健康，所以通常買給他標榜非油炸的零嘴蝦味先，但歷經國小、國中長期吃蝦味先當零食的經驗後，越吃越膩，之後便完全不碰蝦味先，沒想到大學時期偶然一次吃到，竟然重新愛上兒時討厭的口味。

原PO表示，小時候父母覺得洋芋片之類的零食都油炸過、不健康，「然後他們有一次帶我到大潤發，幫我找有沒有非油炸的零食，結果大部份都買鱈魚香絲、堅果之類的，唯一比較稱的算是零食的，就是蝦味先！」於是原PO開始一段充滿蝦味先的生活，國小、國中玩線上遊戲、看電視，幾乎都吃蝦味先，「但我一直覺得它味道有點淡，久了也吃得很膩，結果在學校都在合作社偷偷買別的零食來吃」。

沒想到上大學後，某天室友突然分享蝦味先系列新的泡菜口味給他吃，原PO一試就愛上，「我只能說，曾經發過毒誓不再吃蝦味先的，哈哈，但酸酸甜甜的口味真的很愛，還有一點辣，蠻有泡菜的感覺，完全對蝦味先改觀。」

許多網友紛紛表示，「竟然有人不喜歡蝦味先」、「小時候有這種口味媽媽應該也不會買了吧，原PO太天真」、「吃過！覺得蝦味先跟泡菜很搭」、「我小時候看電視只能吃水果…」、「合作社真的幫了很多家裡管很嚴的小孩」、「非油炸還有多力多滋」、「喜歡泡菜口味，可是變得很難買，我家附近711和家樂福都沒有」。