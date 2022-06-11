她盤點國內外多款Oreo創意風味 敲碗最想嘗試「這3種」

夾心餅乾Oreo是許多人共通的兒時回憶，當年耳熟能詳的「轉、舔、泡」三步驟吃法更是讓不少孩童著迷不已。日前一名網友在「Dcard」發文，分享自己最想嘗試的三種Oreo口味，文中更是列舉了經典香草之外的多款創意口味，把眾人重新拉回童年回憶中，引起熱烈討論。

原PO以「覺得哪個Oreo口味最好吃」為題發文，首先盤點台灣市面上可以買到的口味，包含最基本的香草口味，「轉開來加進牛奶去，吃起來甜滋滋的感覺真的很棒」，此外還曾出過純巧克力口味、香草與巧克力口味，甚至在110周年出了特別限定款的生日蛋糕口味，「我自己有吃過就覺得…是Oreo，還是比較喜歡原味」。

原PO也補充，他最近最有興趣是一款與知名餅乾大廠Ritz聯手推出的「Ritz+Oreo」綜合口味，「兩個超好吃的餅乾結合在一起，應該也超好吃的吧」，他也列舉在國內沒有販售的各種新奇口味，包括：南瓜、棉花糖、三色冰淇淋、焦糖蘋果、沙士等等，「排名一下，我自己最想要吃吃看三色冰淇淋、ritz＋oreo聯名款、香蕉船。」

許多網友紛紛分享自己的Oreo喜好，「之前有藍莓口味，冰在冰箱真的超讚」、「沒有餡料的最好吃」、「我不喜歡紅絲絨」、「最喜歡花生巧克力！最不喜歡減糖版本的，奶油變得很軟、很膩」、「在美國吃過跟31冰淇淋聯名的口味，但對我來說它還是Oreo哈哈哈哈，巧克力餅乾味道會掩蓋一切」、「月經來喜歡吃一半花生、一半巧克力的那個」、「我吃過抹茶的，喜歡」、「還有橘子汽水口味」。