鳳山這條路設詭異號誌「禁止兩段式左轉」 網友滿頭問號：到底能不能左轉？

許多路口會設置「兩段式左轉」的號誌，提醒機車騎士記得待轉，不過近日一名高雄鳳山的網友發現，路上還有一種交通號誌「禁止兩段式左轉」，讓他不解看到此號誌究竟能否左轉，他將照片po網後也引起網友熱烈討論。

一位民眾在臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」貼文表示，下班路上在鳳山看到一個交通號誌寫著「禁止兩段式左轉」，與常見的「兩段式左轉」相反，讓他滿頭問號。許多網友見到照片也直呼「這不是廢話嗎？」、「正常路口本來就禁止的東西，還要特別掛出來？」、「就好像『紅燈禁止進入路口』一樣廢話」。

不過有網友表示，確實有一些機車族已經養成每個路口都要待轉的習慣，「還是會有機車堅持要兩段的」、「我有見過已經取消待轉的路段還是很多人搶著待轉」、「大型路口我還是會兩段式左轉，心裡覺得比較有安全感」。

家住附近的網友現身說明設置此號誌的原因，「我家就在這邊，天天經過，是摩托車停在分隔島延伸線上，經常造成車禍，警方才不准在那邊二段左轉，必須再往前個路口，再二段式左轉」、「當機車要去待轉時會很容易被右方道路直行車撞上，所以只能直騎到下個路口再待轉」，因此見到此號誌代表不能於該路口左轉。

也有網友認為這類號誌反而會令民眾混淆，不如事先做好道路規劃或駕駛訓練，「會刻意標這種的地方肯定是有分隔島的慢車道，所以就是禁止機車任何形式左轉的意思，有空設計這種鬼標誌，不如把分隔島拆一拆，把的左轉道畫好，讓汽機車都切進去一起過」、「慢車道所有車輛都禁止左轉，不管是對於安全性還是法規上，是在獲取合法駕駛執照時，就應該要瞭解的事情」。