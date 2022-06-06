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他懷念「30年前星期六要上課」時光 釣7年級生喊：還有便服日
大學生選修排課排在星期六，選在假日上課過分嗎？一名網友在網上貼文懷念「30年前週六要上課」的時光，貼文一出隨即釣出大批網友共鳴回應，紛紛直呼很懷念！
這名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文寫道「30年前的國小學童，週六還要上半天課」，直呼自己應該沒記錯吧？
文章一出引起許多網友共鳴，有人留言回應「沒錯！星期三、六半天課還有便服日」、「一開始是星期一到六，後來變成隔週休，再後來就才是週週休」、「禮拜三、六半天，上午上完課，下午再出去玩，好爽欸！」、「我都經歷過～我是76年次，本來星期六要上半天，後來變成週休二日」。
據悉，台灣從1998年才開始實施「隔週」週休二日，直到2001年後實行「週休二日」；因此，只要是1994年以前出生的小孩都有經歷過週六上課的日子。
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