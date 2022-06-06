他懷念「30年前星期六要上課」時光 釣7年級生喊：還有便服日

中華商場位於台北市最熱鬧的核心地段，綿延好幾棟，裡頭有販賣各式各樣的東西，當然，大江南北不同風味的飲食也不例外。老饕最愛的「點心世界」也在這裡，到了用餐時間幾乎都人滿為患。點心世界提供熱騰騰的餐點，滿足了用路人的味蕾。

2022-06-06 08:30