網友翻出28年前房價 曝當年買這地區的人淨賺3倍

現今房價居高不下，許多年輕人哀嘆打拼一輩子都買不起房，近日一名網友無意間翻出28年前的房價表，他比照時下房價後發現，有些地區如今已翻漲數倍，有的卻毫無波瀾，他將表格po網後也掀起網友熱烈討論。

一名網友在PTT上分享一張時報週刊在民國83年（西元1994年）製作的房價表，包含當時北中南的三大都會區台北、台中、高雄，該網友表示自己的母親也差不多在那時買房，的確與這張表格上的每坪單價相差無幾，因此肯定表格數據極具參考性。

他接著指出房價差異較大的地區，像是雙北精華區28年來漲幅幾乎均超過3倍，尤其是台北市中正區，當時房價與萬華接近，如今卻相距甚遠。相反地，三重的房價過往高於板橋和新店，現在也被大幅反超，令原po感慨道，「非精華區漲得少之又少，所謂買房首重地點，果然不是沒道理」。

此為時報週刊於民國83年製作的「北中南三大都會區參考房價」。圖擷自 PTT

對此，許多網友紛紛感嘆30年前後變化劇烈，「30年前萬華還是台北核心地帶」、「汐止當年是台北縣最貴的區域」、「我就記得當年內湖2X萬，一堆人說我記錯」、「買在板橋真的賺翻」、「十年前台中北屯東區太平一坪不到12萬」。

也有網友發現，一些地區房價過了多年仍不見起色，「83年還在上波高點，看28年漲幅，中南部其實不怎樣」、「淡水好慘，根本沒漲多少」、「木柵似乎從以前到現在都是台北最低價」。