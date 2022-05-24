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他貼30年前中華商場照 嘆「沒有低頭族的年代」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
網友附上30年前的台北照片，感嘆當時沒有低頭族多麽美好。圖擷自Facebook
網友附上30年前的台北照片，感嘆當時沒有低頭族多麽美好。圖擷自Facebook

隨著科技日新月異的發展，到處可見人手一機。日前有網友貼上一張30年前的台北中華商場的照片，感嘆「那是一個沒有低頭族的年代」，引起許多人熱議。

原PO在爆廢公社公開版附上的圖片顯示，30年前的台北綠色天橋上擠滿人潮，民眾或直視前方行走，或與旁人聊天討論，對比今日多數人低頭滑手機的光景，讓他無奈表示此為「科技進步的代價」。

貼文一出，吸引許多網友懷念那個年代，「30年前我總是低頭打著掌機，像是小蜜蜂之類的，邊走邊玩啊」、「那時候的台北，過年很有氣氛，懷念小時候」、「我記得小時侯西門町的天橋樓梯都是凹的，每格都被走凹的」、「那是一個上一代大人錢淹腳目、做什麼都好爽、好賺、物件合理的時代」、「那時還在讀高中，星期六中午下課就往中華商場買電子零件，及萬年溜冰，還有FIT萬企百貨、今日百貨，現在想想都是滿滿的回憶」。

但有網友認為毋須貴古賤今，每個時代都有各自的好壞，「那是一個擄人勒贖，霸凌橫行的年代，只是你不知道而已」、「一堆說懷念的，真的好奇回得去那個沒網路沒FB沒YT的時代嗎」、「那時交通好亂，路上汽機車排廢氣非常嚴重」、「人們該慶幸，社會確實在前進，而不是幾十年幾百年下來，都和沒有科技的年代一模一樣」。

爆廢公社 低頭族 中華商場

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