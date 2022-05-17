懷舊小點心「一顆6元」 老客人吃了15年讚：滿滿花生粉

路邊攤販販售的商品種類豐富，其中有一種小點心讓眾人感到十分懷念。日前有網友推薦一家他吃了15年的攤販，並貼出顆顆飽滿、看似Q彈軟綿的小麻糬照片，可見其表面沾滿花生粉粒，讓人食指大動，更令人驚訝的是它便宜的價格。

原PO在爆廢公社附上的圖片顯示，一顆顆滾完甜粉粒的彈牙小麻糬被放置在網架上，等待客人上門，羅列在招牌上的口味眾多，除了花生、芝麻，還包含紅豆、綠豆、芋頭、綜合，如此美味的零嘴一顆只需6元，吸引了許多網友的注意。

小麻糬攤販販賣的口味眾多，讓人一時難以抉擇。圖擷自 Facebook

雖有網友開玩笑覺得外觀狀似貓砂，「我那兩個貓兒子能無限量提供」、「彷彿在提醒我我今天還沒鏟貓砂」，但仍有人認真分享其他物美價廉的店家，「當學生時，熱鬧的新堀江有3元的」、「人在台北，一個騎鐵馬賣的阿公，一顆5元，雖然只有包芝麻、外撒花生粉的口味」、「鳳山龍山寺對面也有一攤，我以為是那攤！」。

原PO更透露店家為位處高雄市前鎮區的「ㄧ心麻糬」，同樣也勾起許多人的回憶，「以前5元」、「有時候老闆娘都會多送1、2顆」，讓不少人大讚「突然想搬去高雄了」、「高雄美食多」、「高雄物價都好便宜，北部已羨慕」、「好想吃喔」。