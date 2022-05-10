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比匯錯4360萬還扯！日町公所爆作業方式「超復古」網友傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
3.5吋磁碟片示意圖。 圖／pixabay
3.5吋磁碟片示意圖。 圖／pixabay

日前日本山口縣阿武町因操作失誤，將436戶的防疫補助金全匯給同一人，該民眾後來拒絕還錢，引發各界關注，阿武町還為這件事特別召開記者會說明。不過記者會上阿武町意外透露，與銀行的資料往來全靠「上世紀」流行的3.5吋磁碟片，復古的作業方式讓網友全傻眼。

據《日本新聞網》報導，山口縣阿武町公所日前發生嚴重作業疏失，誤將436戶、每戶10萬日圓（約2.3萬台幣）的新冠補助金，共4360萬日圓（約1000萬台幣）全數匯至一名男子的帳戶中。然而公所聯絡對方請求歸還溢領款項時，男子卻拒不還錢僅稱「我會贖罪」，公所只好與警方討論該如何追討，但目前仍不知該用哪條刑事罰則來追責，即使男子去警局自首也不會遭到逮補。

不過在此新聞中，最令網友關注的反倒不是那4360萬元的去向，而是阿武町公所在記者會上指出，與銀行間的資料往來是使用「3.5吋磁碟片」，超復古的作業方式讓網友都驚呆了，討論度瞬間登上熱搜前5名。

此事被粉專「日本行銷最前線」分享，也令台灣網友十分驚奇，紛紛留言「動態文化資產保存」、「移動的古蹟」、「還有主機可以讀取！？太強了吧」、「我訝異的是日本銀行居然還能支援磁碟片系統」、「現在的年輕人應該都不知道磁碟片是什麼了」、「日本的數位化真的超級兩極……消費端超先進但制度端公用領域又神奇到不行」、「怕啥，日本一堆公司還只能用傳真機不能用EMAIL下單呢」、「其實這是最安全的資料交換方式，因為現在已經找不到磁碟片病毒了」。

有內行網友解釋，「很正常啊？銀行的系統都是老系統，沒人敢動。當年有非常多銀行系統是用COBOL語言寫的，到現在還是偶爾會有人徵COBOL工程師，但是有學過的都超過三十歲了，會寫精通的超過五十歲了」，也有人透露「台灣國稅局到2010-13年還在用3.5吋磁碟片，其實也沒那麼古老 」。

不過，據阿武町副町長表示，匯錯款項一事與使用3.5吋磁碟片交付資料無關。

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