他秀出這物品「聽說以前在學校很厲害」 眾人認同：走路有風

相信不少人對於國中、國小時「糾察隊」這個身分又愛又恨，一方面是當上糾察隊「走路有風」，會成為眾人焦點，另一方面是被糾察隊逮到服儀不整、午休吵鬧等狀況時，就會被登記並通報老師。一名網友對此就在臉書提出問題，引來許多人熱烈討論。

原PO在「爆廢公社二館」貼出糾察隊臂章的照片，只見黃色底配上3個紅色大字「糾察隊」，讓不少人看了湧現滿滿回憶。原PO說「聽說以前這個東西在學校很厲害！」

貼文勾起不少人回憶，「以前進校門對他們都要行彎腰之禮，真麻煩」、「很多人的眼中釘」、「以前有這些東西就是『秋』到爆，中低年級時不好好排隊時抓出來罰站」、「糾察隊很跩啊，抓邊走邊吃、走廊奔跑，還有路隊長也不錯」、「會顧人怨的名稱」、「公報私仇、收小弟的好工具」、「根本就是橫著走」。

還有當過糾察隊的網友分享經驗，「還不錯喔，我中午不用午睡，看哪個班一點點髒亂，就記上一筆」、「國中的時候當糾察隊，下課的時候指揮交通，隊長可以手動控制紅綠燈，有一次指揮結束，忘記把紅綠燈調整為自動，結果紅燈半個小時，事後差點被罵死」、「國小當過糾察隊，穿那個背心很秋，但是開違紀單之後都要送去當事人的班上，當時很怕被圍毆」、「我當了兩年糾察隊，常抓到翻牆的男同學」。