60年前的高級貨 他從倉庫挖出兩顆電池狀況完好「像全新品」

家裡堆積雜物的倉庫，有時因為長久沒有整理，可能有東西堆在裡頭好幾十年，都未必能夠被發現到。最近一位日本網友，就在親人的倉庫中，發現一項令他意想不到的東西。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「setsubiLike」近日分享，表示最近在一位親戚的家中倉庫，挖到了兩顆60年前的國際牌電池。除了紅色的外觀設計，與現今的電池大不相同以外，電池本身的狀況也相當良好，沒有任何液體外洩的狀況。

據了解，這款電池於1954年上市，是日本第一個將外裝從紙改成金屬的電池，且技術都是由日本自己研發，完全沒有仰賴歐美支援。當時有了堅固的金屬保護，使得電池液體外洩的風險更小，壽命更長。如今能看到實品，自然相當珍貴。

網友們也紛紛表示「國、國際牌？你還活著啊」、「那時正是國際牌的興盛期啊」、「狀態真的很不錯呢」、「居然沒有液體外洩」、「博物館級的發現啊」、「好懷念喔，小時候手電筒裝的就是這顆，這是不是暴露了我的年紀啦」、「當時其他牌的都很容易有液體外洩的狀況，國際牌的簡直是高級品」。