影／氣質祖母過77大壽 場面溫馨但他們的臉都怎麼了？

以前有個綜藝節目收視率奇高，這是90年代播出的「玫瑰之夜」，其中最廣為人知的就是「鬼話連篇」，這單元堪稱是台灣靈異節目的始祖，這個節目開播雖然已經超過了30年，但不少經典也流傳至今，你還記得哪些刺激的回憶呢？

2022-04-17 08:30