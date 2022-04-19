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影／氣質祖母過77大壽 場面溫馨但他們的臉都怎麼了？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友在慶祝祖母生日時拍全家福。圖擷取自抖音
日本網友在慶祝祖母生日時拍全家福。圖擷取自抖音

平常和年長的長輩一起拍全家福照時，經常都會保持端莊，營造出溫馨和諧的氣氛。不過最近有日本網友，卻拍了一張故意走搞怪風格的家庭合照，不只傳達出一家人的活潑，更在網上引起巨大迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本抖音網友「bura__10」最近分享一段短片，一開始是一張全家16人的合照，看起來還算正常。但隨著影片進展，卻陸續看到這一家人，每一位都扮出了鬼臉，最後成了一張全員做鬼臉的全家合照。

日本網友在慶祝祖母生日時，一家人趁機做鬼臉拍全家福。圖擷取自抖音
日本網友在慶祝祖母生日時，一家人趁機做鬼臉拍全家福。圖擷取自抖音

其實這張照片，是為了慶祝圖中穿著和服的祖母77歲大壽，兒孫輩特別聚在一起合拍的。祖母也成了兩張照片中，唯一沒有改變表情的人。而這麼特殊的風格，除了歸功於家族「嚴格的做鬼臉訓練」之外，更引起許多網友們的回應。

@bura__10 変顔に厳しい教育をしております。#変顔 #変顔バトル #ぶラジャー10 #盗んだバイクで走り出す #髪色 #面白家族 #おもしろ動画 #面白家族 #おばあちゃんと孫 #おばあちゃんと孫の生活 #おばあちゃんと一緒 #家族写真 #運営さん大好き #おすすめ乗りたい #おばあちゃん大好き ♬ Takumi - Suguru Matsutani

不少網友就紛紛表示「太好笑了，真的是很棒的回憶」、「女的感覺鬼臉特別賣力」、「大家都好正喔」、「好讚的家族，感覺每天都充滿著歡笑」、「開明的家族最棒了」、「即使做鬼臉還是看得出來都是正妹」、「帥哥加正妹」、「還以為連老婆婆最後都會拌鬼臉」、「放遠點看，就覺得大家都笑得很開心」。

@bura__10 @zyxw37 への返信 名前の読み方予想してね🤍カメラマンさんが撮ってくれた写真がついに届いたので自慢させてください✌️#ぶラジャー10 #変顔バトル #盗んだバイクで走り出す #変顔 #面白家族 #おもしろ動画 #おばあちゃんと孫 #おばあちゃんと孫の生活 #家族写真 #おばあちゃん大好き #おばあちゃんと一緒 #おすすめ乗りたい #家族構成#いとこ ♬ 天国と地獄 - Offenbach

日本 正妹 和服 抖音

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