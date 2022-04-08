他沒見過「這款」古早味點心 網友大驚直嘆「很少人賣了」

在都市中要吃到古早味點心已經越來越不容易，有些台灣古早的餐點手藝也逐漸失傳。日前一名網友在PTT Web版發文分享他媽媽做的「麥仔煎」，喚起許多網友的兒時回憶，也讓很多人感嘆，現在要買到麥仔煎已經越來越困難。

原PO表示，自己剛剛回到家，就被媽媽叫去試吃她剛做好的「麥仔煎」，原PO一陣疑惑，心想：「這啥？完全沒聽過」，媽媽告訴他麥仔煎以前很多人在賣，但現在已經很少見，讓原PO好奇地詢問網友：「八卦老人們有聽過這食物嗎？」

麥仔煎是煎餅的一種，製作時會先將麵糊倒入圓形的煎盤上，並加入花生、黑糖、芝麻等內餡，外酥內軟的口感讓許多人回味無窮，許多網友紛紛回憶道，「喜歡一份甜點吃到飽的可以買來吃」、「好吃，芝麻、花生口味超棒」、「這個都很大片吃不完」、「就很單純的煎餅啊，我阿嬤會，超好吃」、「以前奶酥很自然的甜，現在外面賣的都很死甜，還有花生一定要有香菜」、「我覺得麥仔煎比銅鑼燒好吃」。

也有人表示，「我上次看到是30年前，就愈來愈少賣」、「我都叫免煎嗲耶」、「這大陸也有…他們叫麥糊煎」、「這東西很多地方都有在賣，包花生粉、芝麻都有，沒看過灑香菜」、「從小吃到大，沒想到有人不愛吃」、「早市或一些熱鬧學區可能有老人在賣」、「在西門町和大稻埕都有人在賣，偶爾會買」、「夾花生的好吃，又叫古早味煎餅」。