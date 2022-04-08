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這款零食國小遠足必帶 正確名稱曝光勾回憶「好吃又好玩」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享一款懷舊糖果，勾起不少人的回憶。 圖／「爆廢公社二館」
有網友分享一款懷舊糖果，勾起不少人的回憶。 圖／「爆廢公社二館」

相信不少人國小時遠足都喜歡準備不少愛吃的零食，隨著時代演進，以往這些零食逐漸消失，就有網友在臉書PO出一款懷舊糖果，雖然價格漲了，但也讓許多五、六年級生看了相當懷念。

從原PO在「爆廢公社二館」貼出的照片看到，這款糖果外包裝是圓形鐵盒，打開後裡頭有著一小顆一小顆沾著白色糖粉的糖果，口味還有不同水果的風味，原PO說這是國小遠足時最愛帶的零食首選。

「現在吃的是懷念，不是味道」，他回憶這款糖果每次都可以吃很久，還可以請同學吃，甚至還喜歡用手指頭沾盒裡的糖粉來吃，民國六十幾年一盒才7元，但現在則要25元。而這款糖果名稱到底叫什麼，原PO說很多人都不知道正確名字，他查了網路後才知道這款糖果叫做「嬌旺糖」。

照片勾起許多人的回憶，「好懷念喔那個粉」、「以前小時候超愛葡萄口味的」、「我們以前是把糖粉整個舔乾淨，因為難得可以吃到糖果」、「這是我小時候最愛吃的」、「以前我考80以上獎勵一顆，90才有兩顆」、「打開的時候總是小心翼翼，不然糖粉會掉滿桌」、「白糖粉是精華啊」、「重點是盒子裡的粉....還會泡冰開水喝」。

還有網友分享吃完後將盒子拿來玩，「吃完裝沙子後玩跳房子」、「吃完盒子裡面裝沙子，然後拿來踢在地上畫的格子」、「吃完，裡面裝泥土，和弟弟妹妹拿來踢格子玩」、「小學下課時間，跟同學最愛玩這個踢罐子」、「以前小時候都拿那鐵盒來打曲棍球，不然就是像飛盤一樣的射同學後腦勺，射到了，換他當鬼，射不到就一直追」、「還可以裝彈珠」。

這款糖果的名稱叫「嬌旺糖」。 圖／「爆廢公社二館」
這款糖果的名稱叫「嬌旺糖」。 圖／「爆廢公社二館」

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