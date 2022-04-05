失傳「手工零食」販售點曝！她超推狂讚：姊吃的是回憶

零食種類百百種，不過有許多古早味零食相比現代零食，別有一番不同的風味。有網友分享基隆一家「手工炭烤青豆」，店主阿嬤從10幾歲做到70幾歲，「姊吃的真是一種回憶，便宜又好吃」。有在地人表示，現在阿嬤把手藝傳承給孫女，平時都會在基隆頂呱呱門口擺攤」。

網友yu1201wennie在抖音上分享一則影片，他表示，基隆一家「手工炭烤青豆」已賣50幾年，是台灣快要失傳的零食之一。店主阿嬤表示，她從10幾歲做到70幾歲，開業50幾年，現在已經將手藝傳承給孫女，之前白天會在廟口擺攤，現在改到頂呱呱門口，炭烤青豆是利用木炭慢烤，青豆有營養，沒有色素防腐劑。

該網友說，「姊吃的真是一種回憶，以前中部有個阿伯，現在剩下基隆了，便宜又好吃、喜歡胡椒的可以請老闆加，越吃越香，手工炭烤青豆很天然沒有添加任何東西，我敢說台灣烤爆青豆剩下這裡，阿嬤10幾歲做到70幾歲」。

其他網友紛紛留言「基隆，要有緣分才吃的到」、「第一次看到改天也來去買來吃」、「純青豆烘烤，因青豆有先浸泡鹽水所以不會再添加別的調味料，細細品嚐是很古早味的美食」、「基隆炭烤青豆仁，每回去基隆都會買，現在都擺在頂呱呱門口。阿嬤傳給孫女了，希望繼續傳承下去」。