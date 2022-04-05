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潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！
清明節除了掃墓祭祖外，家家戶戶會準備潤餅，日前有一名網友指出，他們家包潤餅只會放入花生粉、糖粉、炒蛋、香腸，偶爾加點豆芽菜、豆干，但他好奇「還有什麼食物包在潤餅會很搭？」不少人推薦「烏魚子」，大讚真的會很好吃。
網友在PTT發文表示，清明節是一年一度吃潤餅的日子，家裡只會包花生粉、糖粉、炒蛋、香腸，偶爾加點豆芽菜、豆干，他指出「南部好像還會把油麵包進潤餅裡面」，好奇「還有什麼食材跟潤餅很搭？」
對此，網友紛紛推薦不同食材，烏魚子、紅糟肉、烤鴨、香菜、滷肉、皇帝豆、冰淇淋、芋頭、玉子燒、泡菜，有人大讚「加入烏魚子，真的好吃」、「烤鴨跟甜麵醬」、「大麵、花生粉、皇帝豆、豆薯都很好吃」、「油麵、花生糖粉加爆」。
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