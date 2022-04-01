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《華燈初上》雅雅禮服主人現身？媽亮同款衣笑：身材回不去了

香港01 / 安祖娜
網友媽媽沉迷追劇，發現《華燈初上》中一件禮服與自己年輕時所穿的相同。 圖／翻攝自江宜蓉臉書
網友媽媽沉迷追劇，發現《華燈初上》中一件禮服與自己年輕時所穿的相同。 圖／翻攝自江宜蓉臉書

劇集《華燈初上》播出第3季引來大批劇迷追看。有網友稱媽媽也迫不及待追劇，看完後竟默默表示，自己也擁有與劇中角色同款的晚禮服，更在家中衣櫃找出裙子，力證「年輕時我也穿過」。原PO看到同色同款的裙子也被嚇到，不禁拍下照片發文分享，笑言「裙子健在但是身材卻回不去了」。帖文引來網友「朝聖」，大讚劇組製作認真，驚呼「原來戲服也是古董」。

該名網友於facebook「爆廢公社」發文，指媽媽看過《華燈初上》的最後一季後，突然表示自己也擁有劇中角色「雅雅」的同款晚禮服：「我也有一件喔，以前年輕的時候我也穿過」。原PO以為媽媽開玩笑，沒料對方真的在家中衣櫃找出同款酒紅色長裙，令他非常驚喜，「衣櫃挖寶挖起來，有人家裏也有劇中的服裝嗎？滿滿回憶殺」。

從原PO分享的照片可見，媽媽的禮服長裙無論顏色、墊肩款式、胸前的珍珠裝飾及背後的排釦設計和蝴蝶結綁帶，全部與劇中日式酒店「光」的會計小姐、由江宜蓉飾演的「雅雅」所穿的一模一樣。他看到裙子實物也非常驚奇，直呼：「老媽還真的沒亂說，真的是同一件，太經典了！」

網友媽媽沉迷追劇，發現《華燈初上》中一件禮服與自己年輕時所穿的相同。 圖／翻攝自臉書社團爆廢公社
網友媽媽沉迷追劇，發現《華燈初上》中一件禮服與自己年輕時所穿的相同。 圖／翻攝自臉書社團爆廢公社

他笑言，媽媽即使翻出同款裙子也未能重溫當年的時髦感覺，「衣服健在但是身材卻回不去了，扣子會噴飛」，又指看到媽媽的長裙，深感劇組在還原80年代的環境及角色打扮上花了不少功夫，「很用心還原當時的人事物，這點真的很敬佩」。

帖文引來一眾劇迷關注，紛紛驚歎原PO媽媽竟將長裙好好收藏多年，「重點你媽還保存着，好厲害」、「這件可以珍藏起來了！以前的衣服都很值得保存」、「厲害的是媽媽她記得自己有這樣的衣服欸」、「一直以為是劇組訂做的，沒想到真的有這件衣服」。亦有網民笑言希望看到樓主媽媽的「示範照」，「有沒有你媽媽年輕時穿這件的照片呀」、「當年有這種衣服，長相一定也很美」、「《華燈》戲服應該是跟媽媽借的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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