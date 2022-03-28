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接客人「詭異來電」 女外送員背脊一涼秒衝宮廟拜拜

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她跑外送兩年多了，回想起第一次跑單時遇到一件令她想起就毛骨悚然的事。示意圖／ingimage
一名網友分享她跑外送兩年多了，回想起第一次跑單時遇到一件令她想起就毛骨悚然的事。示意圖／ingimage

外送平台因為近幾年疫情的關係迅速崛起，一名女網友就分享她跑外送兩年多了，回想起她第一次跑單時，遇到一件令她起雞皮疙瘩的事。網友聽了這故事後紛紛建議原PO「趕快去拜拜」。

原PO在臉書社團外送員的奇聞怪事」發文分享，她跑外送兩年多了，遇過形形色色的奇耙客人，但她永遠記得第一次跑單時，尾單接到某社區的客人，順利完成配送程序後，她也回到家中休息，突然之前尾單的客人打一通電話給她。

客人當時說，「妳好，欸…我不知道該怎麼說？請問妳是不是家裡有小孩？」她回答「有…有啊！請問有什麼事嗎？」客人說，「呃…我不知道該怎麼說，我是剛剛跟你取餐的那個客人，我朋友說他看到妳背上有一個小朋友，才想問妳說是不是家中有小朋友不幸往生還是有什麼狀況。」原PO內心驚嚇地回「沒～沒有喔！」隔天則馬上去廟裡拜拜。

網友紛紛留言，「那種就是故意整人或想騙人的」、「是大冒險輸了吧！」、「想推銷妳做法事之類的吧？」、「10個有1個相信了，他的商機就來」、「說不定只是最新搭訕手法？（開玩笑）」。

也有網友表示，「如果萬一是真的，那妳是遇到貴人提醒了，還特地打電話提醒妳，才會去廟裡拜拜，我覺得寧可信其有，出門外送平安最重要」、「如果有人這樣講的話，應該去問一下神明」、「被跟吧？在外難免遇到」、「其實那客人只是好意提醒妳『要留意』或『去大廟』拜拜，沒惡意的」、「搞不好人家真的救了妳」、「有些東西雖然我們不信，可是有些人還是會善意提醒一下，我個人寧可信其有，所以還是會去拜拜一下」。

外送員

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