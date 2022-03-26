最強女棋士黑嘉嘉 從圍棋學會的事

台灣也有如《后翼棄兵》的圍棋真人故事。黑嘉嘉，圍棋職業七段棋士，她是台灣目前段位最高的職業女棋士。14歲定段，放棄了升學、她走上職業圍棋之路。年少時光，當同儕恣意揮霍青春，上課學習、有各種娛樂，她卻是每天10個小時沉浸在訓練或比賽，別人眼中的苦行僧生活，對她來說不是苦、是快樂。聽她在輸贏棋局中，學會的反省與體悟。

最強女棋士黑嘉嘉從圍棋學會的三件事 | 104掌聲

黑嘉嘉，圍棋職業七段棋士，「台灣女子圍棋最強戰」辦了七屆，她包辦了四屆冠軍；2019年參與在東京本院開賽的第二屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」獲得亞軍，還被日本媒體稱為「千年一遇圍棋美少女」，步上職業之路以來她征戰各地，獲得大大小小獎項，職業之路其實始於母親的無心插柳。

別人沉睡 她凌晨四點起床對弈

母親黑南萍買了五子棋當家人的休閒遊戲，引起了黑嘉嘉的學習興趣，卻沒有五子棋課程，改報名了圍棋班，從此結下不解之緣。黑嘉嘉看了漫畫《棋靈王》，羨慕主角阿光把職業棋士當成工作，「能做喜歡的事，還有薪水可以拿，這麼棒的工作！」8歲的她對職業棋士還是很懵懂，甚至差點和圍棋擦身而過。

11歲跟著父親移居美國，頓時沒有了圍棋環境，當失去她才領悟對圍棋的熱愛已深植心中。「沒了學習環境，我一直在網路上找高手下棋，和亞洲有時差，就周末四、五點起床啊！」小學生的賴床習性，在她喜愛的圍棋面前不存在。

而15-20歲的芳華年紀，周遭人揮霍青春，上學、逛街、唱KTV，有各種娛樂，她卻是朝九晚五的訓練、比賽，訓練結束後，她還繼續上網找對手下棋。「姐姐覺得我好辛苦，怎麼有辦法過這樣的生活！」當時上大學的姊姊正熱切地接觸這繽紛世界，實在看不慣妹妹的日復一日不變的生活，她笑說別人看她辛苦，但她在封閉的世界裡過得很快樂。

只有國中學歷，父母也支持

熱愛的興趣能當成工作嗎？從小學芭蕾、游泳、鋼琴、圍棋的黑嘉嘉，因為曾經短暫的失去，更懂得珍惜圍棋對弈的樂趣，她想追隨《棋靈王》阿光將圍棋當成志業。母親看她在網路上對弈得不錯，便答應她在對弈網站下到9段，帶她考職業比賽。

13歲時只拿下第二十名，她隔年以第二名考上職業棋手。考上職業棋士，南征北討比賽，終究會影響課業，黑嘉嘉決定放棄升學，母親一路支持，父親卻有反對聲浪。「就是擔心收入不穩。我和爸爸約定，一年之內拿到成績、養得活我和媽媽兩個人，他就不再管我！」為了完成黑嘉嘉成為職業棋士的夢想，一家人分隔兩地，爸爸帶著姐姐在美國工作，媽媽帶著她回台灣征戰比賽。

她16歲獲得2010首屆蘇州穹窿山兵聖杯世界女子圍棋大賽第二名，達成和爸爸的約定，開始以比賽為職業的棋士身分，用對局費、獎金過活，以她獲得四屆的「台灣女子圍棋最強戰」冠軍為例，得冠軍一次就有40萬元獎勵。

沒升學、只有國中學歷，不後悔嗎？黑嘉嘉認為學習，不僅僅在學校的場域裡，離開了學校也能持續學習，反而因為網路的發達，讓她能從線上找自己喜愛的課程，閒暇之餘她學日語、琵琶，充實自己。

用專注PK對手、成功翻盤

黑嘉嘉征戰比賽，有兩盤棋讓她差點舉白旗投降。「下到中間真的一度想投降，已經讀秒了，我還不知道棋子要往哪裡下。」但秉著冷得要命的冬天，也沒放棄早起游泳的倔強個性，讓她面對讀秒也不願服輸，抓到對手小小失誤的瞬間契機、成功翻盤。「臉上雖然沒有表情，但內心卻覺得贏得不可思議！」圍棋教會她「堅持」，不到最後一刻，也不知道能發生什麼事……

最強女棋士黑嘉嘉。照片提供：104掌聲

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