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中小學時期「吃飯+打掃+午休」只有30分鐘？老同學淚憶：超趕

聯合新聞網 / 綜合報導
學生打菜示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
學生打菜示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

中小學時期值日生抬餐桶、打餐是不少人的經典回憶，不過，有早已畢業的「老同學」想起這些用餐過程只有短短的30分鐘，外加打掃接著開始午休，直呼「每次吃飯時間都覺得很趕」，也有網友說「現在回想覺得不合理」。

該名「老同學」在PTT發文回憶，記得以前中小學營養午餐，吃飯時間只有30分鐘，每次都覺得很趕，有時洗餐具、排隊都要花時間，有時想多吃一點，卻因為時間不夠 沒辦法再去加菜，「甚至有一些人因為30分快到了，就乾脆不吃，把碗裡沒吃多少的食物通通拿去倒，真的滿浪費」，有的高中還要走下樓買餐點，全校多人擠在販賣部，排隊也花了不少時間。

「你們以前吃飯的時候會覺得30分不太夠嗎？」，網友紛紛回應，「學生時覺得還好，現在回想覺得不合理」、「從小養成吃飯速度快，長大胃病也多」、「午休看到導師可以慢慢吃有夠幹」、「國中30分鐘除了要吃飯，還要打掃教室」、「奴性養成從小開始」。

也有人認為「現在想想營養午餐真好，50元不到營養均衡」、「當兵新訓吃飯5分鐘才是真的不合理」、「45分鐘吧！哪有30分鐘」、「上班也是一樣啊，午休1小時，30分鐘吃飯，30分鐘睡覺」。

還有網友清晰記下時間點「12：00下課＞12：05抬餐桶回來＞12：10排隊打菜、開動＞12：20開始打掃＞12：30午休」，並抱怨「從此養成吃超快習慣改不回來，結果平常跟教職的長輩吃飯，幾乎每次都被嘴砲吃太快身體不健康叭啦叭啦，真的是搞不懂這些人到底希望小孩怎麼樣」。

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