他曬當年聯誼神器「折疊電話簿」 網喊：老朋友號碼都在裡面

現在科技發達，只要打開手機就可以找到聯絡人的電話，不需要像以前一樣，翻開厚厚一疊的電話本，或是找出隨身攜帶的電話簿來找號碼，日前有網友PO出以前的電話簿，好奇「用過這款的人現在都幾歲了？」網友回想起來，笑稱「這是以前聯誼的神器」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出紙本的折疊電話簿照片，上面可以寫個人基本資料，包含姓名、住址、電話、出生年月日、生肖、血型、星座、公司、學校單位、電話等等，他好奇發問「用過這種電話簿的人，現在都幾歲了？」

這張照片勾起許多人的回憶，網友表示「拿過的人應該都超過35歲了吧」，有人笑稱「這是以前聯誼留對方電話號碼的神器」，還有人曬出自己的電話簿，指出「應該是民國70幾年的時候，我到現在還留著這三本，裡面的聯絡人，真的是滿滿的回憶啊！」、「我現在45歲，我記得家裡還有一本，裡面有很多曾經的好朋友電話，有些人現在已經失聯了，每當大掃除都會翻一下，滿滿的回憶」、「我40歲了，這種電話簿上下合起來時，紙張會稍微黏住，而且中間的摺痕處容易破」、「我40歲，以前我們都會比誰寫得最滿、誰收集的最多」、「這種比較薄很方便，比厚的本子還好攜帶」、「我現在38歲了，小學同學家裡的電話都還留著」。