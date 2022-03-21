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30年前看電影要「全體起立」？ 老前輩認了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，他聽長輩說以前的人要在電影開始前起立唱國歌，讓他不敢置信。示意圖／ingimage
一名網友分享，他聽長輩說以前的人要在電影開始前起立唱國歌，讓他不敢置信。示意圖／ingimage

許多人喜歡在假日到電影院享受與放鬆，不過有一名網友最近就分享，他聽長輩說以前的人要在電影開始前起立唱國歌，讓他難以置信，但有一些年長的網友回覆「30年前真是這樣」。

原PO在PTT上以「看電影前要起立」為主題分享，「老人家說以前去電影院看電影，正片開始前要起立立正唱國歌耶」，他表示很懷疑其真實性並認為那只是在講古。

不過網友們紛紛留言，「那是真的」、「我小時候看狗蛋大兵是這樣子」、「何止要唱國歌，以前警察還會進來搜身」、「我聽我爸說過是真的」、「30年前應該是這樣」、「不唱還會被抓出去欸」、「真的，我在中山堂看過」、「真的！親身經歷過」、「國歌加國旗歌整套的，民國80年之前」、「真的，電影前會有一片黑底白字，印象中寫唱國歌、請起立，然後就放國歌，但我沒啥印象大家會不會跟著唱了」。

此外，也有網友分享，「以前在學校聽到國歌還要像木頭人一樣停止動作」、「以前覺得很正常，現在覺得很荒謬」、「看職棒也是」、「我以前上課跟同學講台語還要罰錢呢」、「講台語罰錢我就被罰過啊，也是真的！」、「聽到國歌不管在哪裡或是在幹嘛都要原地立正」。

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